Hospital del Aljarafe Los médicos piden medios para que los crónicos no colapsen Urgencias Muchos procesos se pueden solucionar en el centro de salud y hospital de día sin necesidad de pasar por Urgencias

El jefe del servicio de Medicina del hospital San Juan de Dios del Aljarafe y presidente del comité organizador del 35º congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, Antonio Fernández Moyano, que ayer se inauguró en ese centro sanitario, ha dicho a ABC que los enfermos crónicos, cuyo número está subiendo con el aumento de la esperanza de vida, necesitan un programa de atención específico que mejore su calidad de vida, evite el colapso de las urgencias, hospitalizaciones innecesarias y gastos del sistema, ya que, según señalan, consumen el 40% de los recursos.

Asevera que es una de las prioridades de la Consejería de Salud junto a la eliminación de las listas de espera y que en esa comarca en la que presta servicio su hospital afecta a 6.500 personas, de las que 300.000 que están adscritas al centro. Pero, ¿cómo sería ese programa de atención?, ¿qué pasos conllevaría?, ¿cuántos recursos?

Explica que debe pivotar en la Atención Primaria, es decir, en los centros de salud en los que tiene que haber recursos suficientes y otra organización para que sea atendido el enfermo crónico y solucione su proceso. Por ejemplo, si tiene insuficiencia cardíaca y se asfixia el médico de cabecera debería ir a su domicilio para verlo y poderle administrar la medicación que necesita en su casa, pero para ello el facultativo ha de tener más tiempo del que dispone en la actualidad.

El segundo lugar, si el médico no puede atender al paciente en su casa por su complejidad, debe tener acceso ágil, aunque sea virtual, para consultar con el espectalista del hospital el caso clínico que tiene por delante sin necesidad de desplazar al enfermo.

Para el caso de que no haya más remedio que llevarlo al hospital, allí debe haber una zona en la que se le pueda poner tratamiento y hacerle pruebas complementarias sin tener que pasar por urgencias ni quedarse ingresado. Es lo que se llama hospital de día.

Antonio Fernández Moyano - ABC

Por último, puede pasar que requiera una hospitalización. Pero ahí no acaba la atención extra que los crónicos precisan.

«Si está hospitalizado —dice Fernández Moyano— ahí tenemos un tiempo precioso para aprovecharlo e instruir al paciente y a la familia en el concocmiento de su enfermedad para que sepa cómo actuar. Por ejemplo, nosotros le decimos a las personas mayores con insuficiencia cardíaca que se pesen todos los días y, si van sumando más de medio kilo, es que está reteniendo líquido y como no aumente la medicación para orinar en pocos dias se va a ir ese líquido para el pulmón. Cuando se va de alta tenemos que establecer un programa con la medicación para quitarle la que ya no es necesaria, o lo que se llama ahora conciliación terapéutica». Todo esto es lo que haría falta para atender a esa población que cada día irá a más, con el objetivo de que no vayan a urgencias, innecesariamente porque los enfermos crónicos prevalecen en esos servicios hospitaralarios.

En el citado congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna que se celebra hasta hoy junto al 6º Encuentro de Enfermería de Medicina Interna, se analizarán las grandes patologías crónicas como la diabetes, la insuficiencia cardiaca y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc).