Maribel Goñi: «El machismo y el feminismo me parecen absurdos»

La profesora y doctora en Química Maribel Goñi (Sevilla, 1933), lleva casi sesenta años en las aulas y dirige la Escuela Infantil del Colegio Internacional San Francisco de Paula en la que se empieza a enseñar a niños de 3 años inglés, francés y chino, idioma este último que ella aún no domina. Ha vivido en París, Washington y México D.F y pertenece a esa categoría de personas sin edad que dicen lo que piensan sin levantar nunca la voz.

Su padre le dijo que tenía que estudiar una carrera universitaria. Eso fue hace casi setenta años.

Sí, nos dijo que mi hermana y yo debíamos ganarnos la vida para no tener que estar sometidas a ningún hombre. Yo lo que quería era aprender a tocar el piano pero mi padre me advirtió de que con eso no me ganaría la vida y que fuera a la universidad.

No era nada machista. Y no era muy normal actuar así en la España de la posguerra.

No lo era. Mi abuela materna decía que las niñas debían saber coser y guisar. Era de otra mentalidad pero se llevaban bien los dos, aunque cuando se ponía con lo de guisar y coser le decía que se callara. Que las niñas también debían hacer una carrera.

¿Cuántas mujeres estudiaban Química en la Universidad de Sevilla cuando usted empezó la carrera?

Creo que éramos cuatro o cinco. Algunas se casaban antes de terminar el doctorado y renunciaban a su profesión para cuidar de su familia.

¿El movimiento feminista actual es demasiado agresivo con respecto al sexo masculino?

El machismo y el feminismo, en el sentido actual, me parecen absurdos. La mujer y el hombre deben aspirar a los mismos roles en la sociedad pero creo que una mujer, si es madre, no puede actuar igual que si no lo es. Un niño necesita estar con su madre o con su padre. Queremos poseer coches y demasiadas cosas materiales cuando lo más importante es el tiempo que dedicamos a nuestros hijos.

¿Cree que el hombre puede ocuparse de un bebé de la misma manera que una madre?

¿Por qué no? Y si no, que aprenda. El padre o la madre tienen que ocuparse de los hijos. Da igual.

Hay un foro en Sevilla, masmujeres, que propone otro tipo de feminismo, que rechaza la lucha de sexos. ¿Cuál es su opinión?

Creo que hombres y mujeres tenemos que colaborar, no enfrentarnos. Lo contrario es absurdo y sólo crea malestar en todos.

¿Qué opina de la Ley de Violencia de Género? Vox propone sustituirla por otra intrafamiliar.

Estoy en contra de toda violencia, por supuesto, de la machista, pero no creo que deba haber leyes que favorezcan a las mujeres sobre los hombres. Ni a los hombres sobre las mujeres, como las había antes en España.