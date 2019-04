Sucesos Los ladrones se cuelan en el chalet de Joaquín durante el derbi Sevilla-Betis La Guardia Civil investiga el robo en la vivienda del futbolista bético que se cometió coincidiendo con el partido

A las once y media de la noche de este sábado, la Guardia Civil acudía al chalet del futbolista Joaquín después de que la alarma de la vivienda saltara. Los ladrones habían accedido a la casa aprovechando la celebración del derbi sevillano, según han confirmado a ABC fuentes del Instituto Armado.

Por el momento no se han producido detenciones. Las pesquisas que lleva a cabo el equipo de Policía Judicial de Mairena del Aljarafe no han hecho más que empezar y están en una fase muy inicial. Los agentes sí saben que los delincuentes prepararon el robo y lo hicieron coincidir con la noche del partido. Así se aseguraban que Joaquín y su familia no estuvieran en su casa de Simón Verde. Las mismas fuentes consultadas señalan que muy probablemente habrían marcado hace días el objetivo.

Al parecer, los ladrones no se habrían hecho con un botín importante ya que apenas tuvieron tiempo de actuar al activarse el sistema de seguridad de la vivienda. Fuentes próximas al deportista confirman que los daños se han limitado a una puerta, que los cacos fracturaron para poder entrar. Eso fue lo que provocó que saltara la alarma. El futbolista y su familia se encuentran bien y a pesar del disgusto respiran tranquilos porque no había nadie en casa, señalan las mismas fuentes.