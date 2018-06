Selectividad 2018 ¿Por qué la Junta oculta el ranking de Selectividad de los colegios de Sevilla? La Consejería apela a la protección de datos para no publicar la lista de colegios con mejores notas; El colegio con notas más altas critica la falta de transparencia

Mercedes Benítez

@laplumilla Sevilla Actualizado: 23/06/2018 08:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por segundo año consecutivo no se conocerán los datos de los colegios cuyos alumnos han logrado mejores notas en Selectividad. La negativa a hacer público el «ranking» de la selectividad no es nueva. Ya el año pasado tanto la Junta de Andalucía como la Universidad de Sevilla se negaron a dar esos datos que reflejaban no sólo los centros que sacan las mejores puntuaciones sino también el número de alumnos que presentados y el porcentaje de aprobados.

La Hispalense y la Junta de Andalucía se pasan la pelota sobre la responsabilidad de la no publicación de esa lista. La explicación oficial de la US es que ninguna universidad andaluza hace públicos esos datos y que son competencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad asegura que los datos de Selectividad son «potestad de las universidades que son quienes las organizan, no la Junta».

Pese a que, según alegan, ellos no son los responsables defienden esa falta de transparencia amparándose en la Ley de Protección de Datos. «La nueva Ley de Protección de datos hace imposible que la Consejería pueda acceder a esos datos puesto que no son bases de datos nuestros sino de las universidades», dicen desde el Ejecutivo andaluz.

En cualquier caso, es un dato que no convence al colegio Buen Pastor de Sevilla, el que quedó primero en ese ranking el último año que se publicó y en el que ha estudiado Elisa Marañón, la alumna que este año ha sacado la nota mas alta de toda Sevilla en Selectividad (un 13,9). Por eso Joaquín Egea, director emérito de ese centro afirma que «quieren ocultar la realidad» ya que además en esas listas no se publica ningún nombre propio de los alumnos. Por ello la excusa de la Ley de Protección de Datos no le sirve. Egea recuerda que en cualquier país del mundo se publican esos datos y que sirven como estímulo a los colegios para mejorar.

«Es como si no cuentan quiénes son los equipos mejores de la liga para no poner en evidencia al Valladolid», dice Egea, que acusa a la Junta de Andalucía de «guardar silencio» y ocultar los datos más allá de hacer público solamente algún éxito «cuando consiguen una media interesante».

«Quieren igualar por lo bajo», dice Egea, que considera que es «totalmente vergonzante» el asunto insistiendo en que los padres tienen derecho a conocer la realidad de cómo funcionan los colegios. Einsiste en que en Inglaterra y Estados Unidos «ponen y quitan colegios» en función de esta estadística, por lo que insiste en que no le interesa que se conozca la realidad.

El Buen Pastor quedó primero en el último ranking que la Junta de Andalucía hizo público en 2016. Este año, según su director, de 56 alumnos, ha presentado a Selectividad 53. Además de haber preparado a la joven con más nota de Sevilla, la media de los alumnos ha sido de un 8,26 sobre 10.