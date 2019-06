Caso Marta del Castillo El juez excluye a la familia de Marta del Castillo como acusación particular en la causa contra «el Cuco» El magistrado reconoce el derecho de los padres a estar como acusación popular y establece 300 euros de fianza como obligación para personarse

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha acordado que no procede tener a los padres de Marta del Castillo como acusación particular en la causa abierta con Francisco Javier García, «el Cuco», que junto a su madre se enfrenta a una petición de pena de hasta tres años de cárcel por falso testimonio en el juicio por el asesinato de la joven sevillana. Aunque reconoce el derecho de Antonio del Castillo y a Eva Casanueva a personarse como acusación popular, presentando la correspondiente querella y pagando una fianza de 300 euros, por lo que le da un plazo para ello.

De esta manera, el juez instructor, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, atiende la petición de la defensa de «el Cuco» y su madre de excluir a los padres de Marta del Castillo como acusación particular.

Sobre esta cuestión, la Fiscalía se oponía a la exclusión pero consideraba procedente que Antonio del Castillo y Eva Casanueva ejercieran la acusación popular y para ello se basaba en la doctrina Atutxa, derivada de una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2008.

«En los delitos que carecen por definición de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular, el fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública. Por ello, en esta clase de delitos, la acción popular no debe conocer restricciones».

Ahora, el juez emplaza a los padres de Marta del Castillo, asesinada por Miguel Carcaño el 24 de enero de 2009, a personarse como acusación popular puedan ejercer la acción popular antes del trámite de calificación y prestando una fianza de 300 euros.

La abogada de los padres, Inmaculada Torres, ha anunciado a ABC que presentará la querella correspondiente la semana que viene y pagarán la fianza impuesta para estar personados como acusación popular, aunque ha adelantado que recurrirá el auto del juez.