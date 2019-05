Justicia Juan Marín confirma que la apuesta de la Junta para la Ciudad de la Justicia es Palmas Altas Tardaría dos años y costaría 108 millones; descarta la opción junto a Torretriana que se demoraría once años y costaría más del doble

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confirmado en la mañana de este lunes que la opción de la Junta de Andalucía para la Ciudad de la Justicia es Palmas Altas.

Marín ha confirmado esta opción durante un desayuno de trabajo de la Cadena Ser en el que el viceconsejero ha asegurado que el proyecto para ubicar el proyecto de la Ciudad de la Justicia en los edificios donde ahora se sitúan Abengoa y la Universidad Internacional Loyola Andalucía costaría 108 millones de euros y tardaría dos años.

El vicepresidente andaluz ha confirmado que hay dinero actualmente para poner en marcha ese proyecto que Sevilla lleva años aguardando aunque ha admitido que presente «un problema de movilidad» que habría que estudiar con el proyecto del tranvía y que los accesos los está construyendo «un tercero» en referencia a la construcción del centro comercial Lagoh que está a punto de finalizar en esa zona y que está previsto inaugurar el próximo mes de septiembre. Además Marín ha recordado el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla para modificar las línea de autobuses con la idea de que lleguen a la zona de Palmas Altas.

Marín ha recalcado que Palmas Altas es la solución frente a otras opciones que han sido estudiadas por la Junta de Andalucía y que han sido descartadas. Entre ellas Marín ha citado la de los terrenos junto a Torretriana en el Patrocinio ya que se trata de un proyecto que tardaría al menos once años y que tendría un coste de 260 millones de euros. Además para esa opción sería necesario modificar el PGOU. Con todo el responsable del área de Justicia ha admitido que la opción de Palmas Altas sería «una realidad en dos años».

«Ese es el proyecto que habría que valorar si queremos la Ciudad de la Justicia a corto plazo, si no me temo que no habrá ciudad de la juticia porque esos proyectos se volverána eternizar», ha dicho Marín.

Alquileres

La Junta vuelve a hablar del proyecto de la Ciudad de la Justicia dos meses después de que anunciaran tras una reunión en el Palacio de San Telmo con el alcalde de Sevilla, Juan Marín, que la opción de Palmas Altas era la más viable y recordaron que no sólo era la más económica sino que también les permitiría ahorrar unos cinco millones de euros en alquileres.

Ahora falta que la Junta de Andalucía inicie la ronda de contactos con los operadores jurídicos como anunció hace semanas. En esas reuniones tendrán que convencer a jueces, fiscales, abogados y procuradores, colectivos de profesionales que se mostraron reacios a alejar los órganos judiciales del Prado de San Sebastián, donde ahora se ubican.