Juan Espadas muestra su apoyo a los indultos de Pedro Sánchez a los presos independentistas catalanes

Con una política municipal muy diluida, el principal debate del pleno ordinario de este mes de junio en el Ayuntamiento de Sevilla , celebrado este jueves, ha estado en los indultos del Gobierno a los políticos presos del independentismo catalán que protagonizaron el denominado ‘procés’, un tema del que el PP está haciendo bandera en contra y que ha trasladado al Salón Colón para forzar al alcalde y ya aspirante socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas , a posicionarse en torno al planteamiento del Gobierno central de su jefe, el presidente Pedro Sánchez , que pretende indultar a los encarcelados por sedición, desobediencia y malversación pese al rechazo del Tribunal Supremo y a que no exista el menor atisbo de arrepentimiento, cuestión indispensable para aplicar esa medida de gracia.

La propuesta del grupo del PP incluía dos vertientes. De un lado, manifestar el «apoyo a la Constitución Española de 1978» . Por otro, el «rechazo a la concesión del indulto a los condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia cometidos en el marco del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017». Ese hecho, que estuvieran ambas cuestiones unidas en un mismo punto de votación, han provocado que el PSOE pidiera desligar los dos asuntos y votarlos por separado, pero al rechazarse tal extremo -que necesita una mayoría holgada-, el gobierno local encabezado por Espadas se ha tenido que retratar con el espinoso tema. En ese sentido, se ha acogido al guion que ya venía estableciendo en sus escasas y tangenciales alusiones al asunto cuando se le ha preguntado. Eso sí, ha descartado usar el primer turno de exposición, delegando en la edil Adela Castaño, mostrando un perfil muy bajo en este tramo del pleno. Para cerrar el punto, y una vez ha votado el PSOE en contra, el alcalde sí ha «dado el gusto al PP de responder personalmente» y con ciertos rodeos jurídicos, ha expuesto que los indultos «seguramente son lo mejor para la unidad de España . Es mejor para el interés general que el clima de diálogo y convivencia sea más fuerte, porque eso hará que la unidad de España también lo sea».

«Ustedes no discuten los indultos -ha recalcado el alcalde señalando al PP- sino al Gobierno de Pedro Sánchez, porque no digieren que él esté al frente. Y de paso caen en una contradicción flagrante, porque rechazan el principio básico de la separación de poderes. Igual que aceptan y defienden la competencia jurídica que tiene el Tribunal Supremo, deberían aceptar y defender la competencia ejecutiva que tiene el Gobierno para aplicar esta figura. Pero esa otra parte no la respetan igual. Aquí el problema que han puesto sobre la mesa no es jurídico sino político, y en este punto hay que recordar la figura de Max Weber y su ética de la responsabilidad, porque con esto se busca un resultado beneficioso para la sociedad ». Para el alcalde, el objetivo de la política es «velar por el mejor resultado para la sociedad, como en este caso, en el que para que la unidad de España sea más fuerte, es necesaria que la convivencia social en Cataluña también lo sea».

Antes, la votación se ha saldado con el rechazo a la propuesta gracias a los trece votos del PSOE y a los cuatro de Adelante Sevilla (Podemos e IU), formaciones que, de esta forma, han mostrado su respaldo a los indultos en Cataluña, que Espadas, así, hace suyos. El PSOE, de hecho, ha mostrado claramente su posición de boca de la concejal Castaño, que ha usado el turno de palabra inicial en vez del propio alcalde y que ha acusado al PP de «deslealtad institucional» y de hacer trampas trayendo esta propuesta» porque «lo que no soportan es que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno». «Los indultos -ha dicho- están recogidos como figura en la Constitución y tienen en este caso una finalidad clara, el interés general, mejorar la convivencia y abrir un tiempo nuevo en Cataluña con diálogo, algo muy distinto a las declaraciones unilaterales de independencia o referendums ilegales que se han producido con el mandato de Mariano Rajoy , no con el PSOE en el Gobierno».

Indultos «sin arrepentimiento»

En el debate previo a la votación, el concejal del PP Rafael Belmonte , que ha defendido la propuesta, ha reclamado «no indultar a dirigentes que no se han arrepentido» de los hechos por los cuales fueron condenados por el Tribunal Supremo, rememorando que años atrás el propio Sánchez apostaba por «acabar con los indultos políticos» y que en octubre de 2019, con motivo de la citada sentencia condenatoria del Supremo, no abogaba por dicha medida. Belmonte ha insistido en que los dirigentes condenados «no han renegado de los actos» por los que fueron sentenciados, pues el Supremo ha señalado la falta de arrepentimiento como uno de los motivos para oponerse a tal medida, quedando sobre la mesa del Gobierno la opción de conceder o no estos indultos de forma parcial. «Si Pedro Sánchez aboga ahora por la figura del indulto, en una demostración de o portunismo chusco y de huida hacia adelante , es porque se ve obligado a responder ante quienes le perdonan la vida política cada día», ha indicado Belmonte.

El concejal popular ha lamentado que «todo un alcalde de Sevilla sea fiel al sanchismo y prefiera la sumisión antes que disponer de criterio propio. De esta manera, le ha afeado insistentemente «que no rechace a quienes han atentado contra la dignidad de los españoles», aclarando que «el PP no discute la figura de los indultos sino de este indulto» . «Se trata de una prerrogativa del Gobierno, sí, pero en este caso es una traición a la Ley, la Justicia, la igualdad de los españoles y a la Constitución». La crítica del PP, según ha precisado Belmonte, alude al «fraude implícito en la aplicación de la figura del indulto en este caso concreto».

La portavoz de Vox, Cristina Peláez , ha aseverado que el proceso independentista catalán de 2017 constituyó «un auténtico golpe de Estado», defendiendo que «Cataluña pertenece a todos los españoles» y que el Tribunal Supremo «ha sido muy claro a la hora de oponerse a estos indultos». «Los dirigentes políticos condenados han manifestado su voluntad de reincidencia y volverían a hacerlo, por lo que la única razón de los indultos es el acuerdo que mantiene en la Moncloa a Sánchez, sucumbiendo al chantaje de unos delincuentes». El portavoz local de Cs, Álvaro Pimentel , también se ha mostrado en contra de los «previsibles indultos, que no tienen razones que los justifiquen». «Millones de votantes del PSOE están en contra de esta medida, que ultraja a muchos, después de que incluso diversos líderes socialistas se hayan opuesto», ha recalcado.

El portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas , sí se ha mostrado, sin embargo, a favor de la medida de gracia, figura «que está recogida en el ordenamiento jurídico desde 1870. Pedro Sánchez no ha inventado el indulto». «Vamos a echar de menos a José María Aznar, que aprobaba dos indultos por día y es el presidente que más indultos ha aprobado. Además, el 40% de los indultos cuentan con el rechazo de las instituciones judiciales, eso es algo normal, y no por ello se dejan de usar», ha reprochado con mucho sarcasmo al PP.