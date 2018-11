DEPORTE Y DISCAPACIDAD Juan Carlos García, un mundialista sevillano en Abu Dhabi: «Todo es difícil hasta que no lo intentas» Rafael Cáceres, el otro sevillano que viajará a Emiratos Árabes, confiesa que tiene «problemas con la autoridad y las normas, pero lo de Abu Dhabi es una vez en la vida y no puedo cagarla»

Jesús Álvarez

Sevilla Actualizado: 11/11/2018 08:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Rafael Cáceres, 23 años, le cuesta mucho aceptar las normas. «Mi problema es que no reconozco la autoridad y soy un anti-normas. Un policía no es más que yo porque lleve una placa». Esta forma de pensar le ha traído problemas con agentes del ordenque lo han detenido por insultarlos o no acatar sus órdenes de disolver una botellona. «Luego me lo han traído a casa», cuenta Javier, su padre, que es pediatra y ha perdido la cuenta de sus expulsiones escolares. «Con él esos castigos no funcionaban: al día siguiente la hacía más gorda y en el colegio. En los campamentos le prohibían salir por la ventana y es justo lo que hacía».

Esa rebeldía le llevó a tatuarse el escudo del Betis en el pecho, tal vez por llevarle la contraria a su progenitor, sevillista. «Lo hizo en una especie de piso de las Tres Mil Viviendas en no sé qué condiciones», lamenta Javier. «Es desafiante y le cuesta hacer amigos, pero tiene muy buen fondo: es capaz de pasársela a un chico down en vez de meter el gol él. Entiende que todos deben jugar y en la pista creo que se debe de sentir como un tuerto en el reino de los ciegos».

Igual que hace eso, también puede pelearse con los compañeros, si va perdiendo, pero no tiene la malicia de los chicos sin discapacidad. «Si le rozas en una jugada, puede darle por teatralizar la caída, pero lo fuerza tanto que se le nota enseguida. No tiene ninguna picardía cuando se le ocurre eso porque imita a los jugadores profesionales», cuenta su padre, que lo llevo a ver la película «Campeones», que representará a España en los Oscar. «Vino con su novia, que también tiene una discapacidad, y se lo pasaron bien. Yo creo que vio reflejado el ambiente de algunos de los equipos de fútbol y baloncesto en los que ha jugado», comenta.

Rafael reconoce que le gusta la «marcha nocturna y las discotecas» y que a veces he llegado a su casa a las 6 de la mañana. «Me estoy concienciando de que soy deportista y de que sólo puedo tomarme una copa o dos, cuando salgo. Los deportistas no beben y soy consciente de las consecuencias. También sé que puedo lesionar a alguien si le pego una patada. Tengo que ir con cuidado -reconoce—, pero lo de Abu Dabi es una vez en la vida y no puedo cagarla».

Juan Carlos García, 26, es delantero y vive en una residencia - Raúl Doblado

Irá con Juan Carlos García, 26, que no tiene estos problemas de conducta pero carece del calor familiar. Pasó su infancia y adolescencia en centros de menores de la Junta de Andalucía y ahora vive en una residencia de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana, de la que es «un líder generoso que ayuda a sus compañeros con mayor discapacidad», cuenta la directora, Vicen Pons.

Le pregunto al mundialita por la convivencia en este centro, situado en Casetilleja de la Cuesta, y contesta: «Somos ocho y a veces tenemos problemas de convivencia pero los normales. Nos llevamos bien». Ahora miismo no tiene novia pero le gustaría formar una familia. Cuenta que estuvo a punto de trabajar en un Burger King: «No lo cogí por el fútbol. Voy a aprovechar mi oportunidad».

Empezó con el baloncesto pero se rompió el codo y se apuntó al equipo de fútbol, donde pronto despuntó, primero de portero y, luego, de delantero. Jugó en los cadetes del equipo de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache.

Su sueño es ser futbolista profesional. ¿Difícil, verdad? «Todo es difícil hasta que no lo intentas», contesta con una sonrisa radiante. La ilusión de su vida es salir a un «estadio de fútbol de verdad con cincuenta mil espectadores. «Sé que eso no va a poder ser pero me han elegido entre otros muchos y voy a ir a un mundial. Estoy muy contento y no se puede decir con palabras». Abu Dhabi les espera.