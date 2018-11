Sucesos Incidencias durante la noche de Halloween en Sevilla: tres autobuses apedreados y discotecas precintadas Grupos de gamberros disfrazados vuelven a actuar aunque este año el número de incidencias se han reducido

Silvia Tubio

Ni brujos, ni fantasmas ni vampiros, sino gamberros. Un año más, la celebración de la fiesta importada de Halloween le deja una factura en daños al Ayuntamiento de Sevilla. Tres autobuses fueron apedreados por la noche y sus conductores se vieron obligados a regresar a cocheras por los daños ocasionados en puertas y ventanas. Fuentes de la empresa Tussam explicaron a ABC que los autores de los destrozos eran grupos de jóvenes disfrazados que al paso de los vehículos lanzaron huevos y naranjas.

Esta práctica supone un serio riesgo para los ocupantes de los autobuses que pueden sufrir un impacto o que le alcancen los cristales al romperse. El Ayuntamiento anunció el año pasado que reforzaría la vigilancia de los autobuses en fechas claves como la pasada noche; si bien estos dispositivos no han conseguido disuadir a los vándalos. La Policía Local sí pudo identificar al menos a un grupo de menores que pretendía lanzar naranjas contra otra unidad a su paso, lo que fue evitado.

Fuentes municipales confirmaron estos daños, que se están cuantificando, aunque subrayan que las incidencias de la pasada noche han sido menores que en años anteriores. Lo cierto es que en 2017, el número de autobuses que tuvieron que ser retirados del servicio fue el doble (seis). Además una conductora tuvo que ser atendida de una crisis de ansiedad al sufrir varios impactos en el autobús que conducía.

«Yo estaba conduciendo cuando he escuchado un 'explotío' y me he parado. La gente estaba asustada», describía uno de los conductores afectados en la pasada noche en un vídeo que grabó instantes después del apedreamiento.

Varias discotecas precintadas en Sevilla

De cara a la previsible celebración de fiestas en locales nocturnos, la Policía Local y los bomberos hicieron una batida a primera hora de la noche en zonas de ocio para comprobar que se cumplían las normas de seguridad. Tres discotecas situadas en San Jerónimo, Carretera Amarilla y en el Puerto fueron precintadas por infracciones graves como tener un engache eléctrico «fraudulento» o, algo muy habitual, mantener la salida de emergencia obstaculizada con el consiguiente riesgo que conlleva porque en caso de incendio los clientes tendrían problemas para salir, según informó el Ayuntamiento mediante su cuenta de twitter @EmergenciasSev

Y una pelea multitudinaria

Además del cierre temporal de esas discotecas, los agentes denunciaron otros dos establecimientos en el Muelle de las Delicias o en la calle Servicio, en San Jerónimo. En este último por vender tabaco con las cachimbas y no tener limitador de sonido y en el primer caso, porque se estaba ejerciendo una actividad distinta a la que consta en la licencia del local. En total, la batida se saldó con una decena de denuncias a lo largo de la noche.

Junto al apedreamiento de autobuses, la incidencia más destacada ocurrió en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca donde se produjo un enfrentamiento entre dos grupos jóvenes que se saldó con un herido leve. La concentración fue disuelta y el herido, trasladado a un centro hospitalario.