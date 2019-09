Educación La fundación Safa presenta en Sevilla su nuevo proyecto para los docentes de FP Se trata de una innovadora herramienta para que los profesores lo utilicen en las clases on line

La Fundación SAFA ha presentado esta semana en Sevilla los resultados intelectuales del proyecto europeo «Innovation in Blended Learning"» desarrollado por la Asociación Estratégica de Formación Profesional Erasmus+ cofinanciada por la Unión Europea como acción clave decooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.

El objetivo principal del proyecto, presentado en el colegio Portaceli de Sevilla a docentes de Formación Profesional, universidad y formadores de empresa, es poner a disposición de estos profesionales una herramienta sencilla que les ayude y les guíe en el proceso de diseño, implementación y evaluación de acciones formativas en modalidad semipresencial.

Todo ello, desde una perspectiva innovadora que tiene como referente modernos enfoques pedagógicos y sistemas de aseguramiento de la calidad.

En el proyecto, coordinado por el Departamento de Formación Profesional de la Dirección Central de la Fundación SAFA, han participado además los siguientes socios: Universidad la Sapienza de Roma (Italia), Universidad de Aveiro (Portugal), European Foundation for Quality in Blended Learning (Austria) y Swedish Association of Distance Learning (Suecia)

Con esta nueva herramienta, que los docentes pueden utilizar para las clases semipresenciales, disponen de un MOOC (curso masivo abierto online) acerca del proceso de diseño, implementación y evaluación de cursos en modalidad Blended Learning. También de una «Toolbox» o caja de herramientas para el profesorado, que ayuda a tomar decisiones a la hora de crear y evaluar cursos en modalidad «Blended Learning«.

Iguamente los docentes disponen de una guía de transferibilidad para aplicar el modelo propuesto por el proyecto TIBL a otros escenarios formativos y a otras etapas educativas distintas de la Formación Profesional.