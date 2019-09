V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo La falta de financiación pone en riesgo eventos del centenario de la vuelta al mundo El comisario de la conmemoración alerta de que podrían desarrollarse en Portugal por la carencia de aportaciones económicas

La agenda del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo está en serio riesgo de estrecharse por la falta de recursos económicos. Una parte de los proyectos que han presentado instituciones y colectivos culturales y ciudadanos se quedarán en el cajón ante la incapacidad de desarrollarlos, como ha advertido este lunes el comisario de la conmemoración, Alfredo Sánchez Monteseirín, durante la presentación de una de las iniciativas: la traducción de las crónicas de Antonio Pigafetta sobre la hazaña y el informe posterior que realizó Maximiliano Transilvano a la vuelta de la tripulación, ambos adaptados por el periodista Benito Caetano.

El responsable designado por el Ministerio de Cultura ha señalado que «hay más de 200 proyectos autorizados», que son aquellos que la comisión considera que tienen la calidad suficiente para formar parte del programa. Sin embargo, «muchos carecen de financiación», ha señalado, poniendo como ejemplo la ópera «Magallanes», compuesta por Marco Reghezza y Giovanni Scapecchi, con libreto de José Manuel Núñez de la Fuente. «Si no hay dinero para representarla aquí se irá a Portugal», ha asegurado.

Sánchez Monteseirín, acompañado por el propio Benito Caetano, ha desvelado que «hay una mayor aportación de las instituciones públicas que de las empresas privadas, a pesar de que ese patrocinio desgrava», lo que no ha concretado es el número de proyectos que están sin financiación o los que se hubieran podido perder por esa falta de recursos. Lamenta, no obstante, que «este tipo de iniciativas no generen tanto interés como en otro tiempo» y dice confiar en que más adelante haya una participación más generosa. Así, ha recordado que «es un momento único, con un plazo mucho más amplio que otras conmemoraciones como la Expo».

El comisario ha incidido en que «tendrá una duración de tres años, durante los que se pueden desarrollar muchas iniciativas». Una de las más importantes será la exposición que se inaugurará el próximo jueves en el Archivo de Indias que llevará el título «El viaje más largo: la primera vuelta al mundo», está organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y el Ministerio de Cultura y Deportes. La apertura de la muestra contará con la presencia de los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, quienes visitarán de nuevo la ciudad para tan significativo evento.

La traducción de Pigafetta

Sobre el proyecto que se ha dado a conocer este lunes, Sánchez Monteseirín ha valorado el esfuerzo de Benito Caetano, al que se ha referido como «un pionero en la conmemoración y la primera persona que se interesó por este asunto». La traducción que ha realizado este periodista, que preside la Fundación Civiliter, recoge la crónica completa de Antonio Pigafetta, quien viajó junto a Fernando de Magallanes durante la expedición y lo acompañó hasta sus últimos días, siendo uno de los pocos que regresó tras completar la vuelta al mundo. Esa es la primera parte de este proyecto que se completa con una obra mucho menos conocida: el informe titulado «Las islas de las Molucas» obra del investigador Maximiliano Transilvano, quien la redactó justo a la llegada de los marineros, confirmando cada uno de los datos que el cronista ofreció en sus diarios de a abordo.

Por su parte Benito Caetano ha destacado que ambos autores son coetaneos y una obra viene a ratificar a la otra, lo que ha permitido despejar dudas como el hecho de que Pigafetta diera más importancia a Fernando de Magallanes que al propio Juan Sebastián Elcano, que fue quien completó la gesta. El periodista aclara que «el cronista del siglo XVI detalló cada descubrimiento y cada hito, pero el regreso desde Filipinas, donde murió el capitán, fue accidentado y duro y sólo hablaba de las penurias que sufrieron».

Tras entrevistar a cada marinero, excepto al propio Pigafetta, que puso rumbo al Vaticano nada más tocar tierra, Maximiliano Transilvado, redactó su informe que concluyó el 5 de octubre de 1522, apenas 27 días después del atarque de la esquilmada flota.