Espadas pedirá un acuerdo firmado para ampliar el metro de Sevilla «el primer día del nuevo mandato» Con un mensaje electoral y triunfalista, el alcalde reclama su figura «de consenso» y el respaldo de quienes votan al PSOE y también de quienes no lo han hecho antes»

Eduardo Barba Sevilla Actualizado: 02/05/2019 11:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Espadas presenta su campaña reforzando el perfil más centrista

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha pedido este jueves el «apoyo de todos los sevillanos, hayan votado antes a quien hayan votado, de quienes hayan votado al PSOE y de quienes no lo han hecho antes», para desarrollar en los próximos cuatro años «las bases del Plan Estratégico 2030, que es un proyecto de futuro ilusionante elaborado por todos los colectivos e instituciones de la ciudad y que va a seguir colocando a la misma como un destino atractivo no sólo para visitar sino también para invertir». Por ello, ha ensalzado su perfil «de consenso y dialogante» como el más adecuado para liderar esos «planes de ciudad, no de alcalde, con el que hacer crecer aún más estos planes». «Hemos hecho todo lo que había que hacer sin perder ni un minuto, pero ahora hay que seguir para ejecutar todo lo que aún está pendiente y seguir haciendo de Sevilla una capital atractiva», ha apostillado.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía, y en el que ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno y referente de su formación Alfonso Guerra, entre otros destacados miembros y cargos públicos del PSOE, el candidato a la reelección ha realizado un amplio balance de sus cuatro años de mandato, presumiendo de varias cuestiones como «el éxito del turismo o la cultura, con grandes eventos como el Año Murillo o la cumbre internacional de turismo», la generación de empleo, los 700 millones en licencias de obras en cuatro años o el relanzamiento de la Cartuja, el Puerto o Aerópolis como «polos económicos de la ciudad».

Espadas ha aprovechado este acto para plantear, ya de cara al próximo mandato y como «eje de la acción de gobierno una vez se logre el respaldo de los ciudadanos», una planificación centrada en «tres grandes acuerdos de ciudad para avanzar hacia el futuro decididamente». En este sentido, ha apuntado un primer gran acuerdo para una «estrategia de promoción exterior de la ciudad y su área metropolitana para atraer la inversión», una cuestión que es «básica para la generación de empleo». Por otro lado, el segundo gran acuerdo será, si es reelegido, el de «las grandes infraestructuras pendientes, sobre todo las de movilidad, que llevarán consigo necesariamente la firma de un acuerdo de todas las administraciones para señalar plazos y cantidades. Un acuerdo, sí, porque ya basta de discutir quién pone más o menos. Es la hora de actuar y avanzar»; con la ampliación del metro como evidente fondo, Espadas ha asegurado que «será lo que el nuevo gobierno municipal plantee el primer día del mandato, nada más empezar». Además, como tercer gran acuerdo de ciudad, el candidato del PSOE ha subrayado la «necesidad de abordar un trabajo profundo en las zonas de transformación social de la ciudad para acabar con las enormes desigualdades y el estigma de algunos barrios». Para ello, ha estimado que ha sido necesaria una «adecuada política fiscal y un trabajo de reducción de deuda y saneamiento importantísimos».

Mirando al futuro, Espadas ha indicado que «ya hay hasta cien proyectos en marcha en la ciudad por valor de más de 3.400 millones de euros entre inversión pública y privada», realizando un amplísimo y con claros tintes propagandísticos repaso a los planes establecidos en todos los distritos de la ciudad, muchos de ellos de carácter privado como el gran centro comercial Lagoh en Palmas Altas o el centro logístico de Mercadona en el Higuerón. «Van a ser años de mucha actividad, que es la manera de seguir reduciendo el desempleo», ha recalcado para apuntar que «es el momento de unir y no de dividir» para «alcanzar la ciudad que soñamos».