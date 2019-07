INFRAESTRUCTURAS Espadas, decepcionado con la respuesta de la Junta al metro de Sevilla, pide una reunión a Moreno Dice que la ciudad no puede esperar hasta 2021 «para concretar nada» sobre las líneas 2 y 3

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha advertido de que la respuesta otorgada por la Junta de Andalucía sobre la ampliación del metro en la capital en el marco de sus presupuestos «no es satisfactoria y deja una serie de incógnitas que no son la mejor forma de empezar a trabajar», por lo que ha decidido no seguir esperando a que el presidente andaluz, Juanma Moreno, le convoque y tomar la iniciativa de pedir una reunión para abordar prioridades y plazos.

«Mi disposición siempre es proactiva y el Ayuntamiento no sólo no será obstáculo sino que será el mejor aliado, pero no me parece de recibo que la Junta siga hablando de perfil del metro o, hasta hora, de espaldas al Ayuntamiento. Cuando me pregunten los sevillanos en la calle, ¿les digo que hasta final de 2021 no vamos a concretarle nada sobre el metro? No es una respuesta satisfactoria», comentó.

Espadas considera que ha tenido «respeto absoluto» a la petición de tiempo realizada por Moreno cuando llegó a la presidencia de la Junta para analizar el asunto, «pero quiero una cita para aclarar» la situación, teniendo en cuenta que desde la Junta de Andalucía se ha planteado actualizar, en primer lugar, todas las líneas pendientes en 2020 y 2021.

Sobrecoste del metro y hospital militar

Por otra parte, la presidenta del Partido Popular de Sevilla, Virginia Pérez, afirmó ayer que «con el sobrecoste por el retraso de las obras de la línea 1 del metro de Sevilla podríamos reabrir el Hospital Militar y sobraría dinero». Así, Pérez se refirió a la sentencia judicial que obliga a la Junta al pago de una indemnización de más de 164 millones de euros por los sobrecostes que ocasionó el retraso de la línea 1 del metro de Sevilla, «consecuencia directa de la más absoluta indolencia del PSOE en el tratamiento del dinero público que vamos a pagar todos los andaluces en general, y los sevillanos en particular».

A su juicio, «estamos ante un atentado contra los intereses de los sevillanos cometido por el equipo socialista de los anteriores gobiernos de la Junta que ahora tenemos que afrontar». Con los 164 millones, continuó, «podríamos reabrir el Hospital Militar y sobraría dinero, podríamos eliminar todas las caracolas de los centros escolares de la provincia y tendríamos muy avanzada la línea 3 entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián».

En este sentido, Pérez lamentó que «este absoluto despropósito, que refleja la pésima gestión de los socialistas, es una factura demasiado grande y dolorosa de cuyas consecuencias se harán cargo todos los sevillanos a excepción de los dirigentes socialistas causantes de este disparate, que no han asumido ninguna responsabilidad política».

La dirigente provincial del PP aseguró que «un proyecto de estas características requiere responsabilidad y un cuidado exquisito en el tratamiento del dinero público, todo lo que no han tenido los socialistas para llevar a buen fin una infraestructura fundamental para Sevilla».

«El Gobierno del cambio lo es también para el Metro de Sevilla, que podemos comprobar en el primer presupuesto elaborado por el ejecutivo de Juanma Moreno, donde el compromiso con esta obra, a diferencia de los gobiernos socialistas, viene reflejado negro sobre blanco donde debe figurar», añadió.