¿Cuándo se sabrá si Sevilla pasa a la fase 1 de la desescalada?

Una gran parte de la población española da por hecho que el día 11 de mayo se pasará a la fase 1 del plan de desescalada en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha anunciado hoy que las comunidades autónomas que cambien de fase lo sabrán entre el viernes por la noche y el sábado.

La decisión de pasar o no a la siguiente fase de la desescalada dependerá de la capacidad de detección y seguimiento de los nuevos contagios, así como el número de camas UCI disponibles para los enfermos con coronavirus .

«Si no ha tenido casos desde hace 14 o 28 días, está en posición favorable, pero si no tienen casos porque no hacen PCR o ninguna forma de diagnóstico, ese criterio no nos vale», ha matizado.

No obstante, el responsable sanitario ha explicado que «aunque los parámetros son fáciles de identificar , los umbrales y los puntos de corte« no se puede dar porque deben ser valorados en su conjunto.

Simón ha dejado claro que la última palabra la tendrá el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ha explicado que habrá un informe por región en el que se precisen los criterios que basaran el 'si' o el 'no' al cambio de fase.

«Probablemente el viernes por la noche o el sábado esté tomada la decisión»

Aquellos que han pedido el avance de fase para el lunes 11 tendrán que conocer la aprobación o no en los próximos días , incluso en las próximas horas: «Entiendo que probablemente el viernes por la noche o el sábado tendrá que estar tomada la decisión», ha subrayado Simón.

«Cada informe tendrá explicación de cómo se valoran en su conjunto, es lo más seguro para toda la población».

El experto ha lamentado que los servicios de salud pública y atención primaria «no han sido la joya de la corona durante muchos años» y ha aseverado que en las siguientes fases se tendrán que reforzar porque gran parte del control de casos va a recaer sobre ellos.

«Las comunidades han de hacer el esfuerzo necesario», ya que son las responsables de su gestión, estructura y planificación de personal, ha advertido.