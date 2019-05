Consumo ¿Cuál es el parking más caro de Sevilla? ¿Y el más barato? La Organización de Consumidores y Usuarios sitúa a la capital hispalense entre las ciudades españolas que ha sufrido un aumento de tarifas «de forma más acusada» en la última década

El problema de aparcamiento de Sevilla se ve agudizado por el encarecimiento de sus aparcamientos públicos. Es un hecho avalado por el último informe emitido por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha comparado, entre otros factores, el precio de más de una decena de parking de la capital andaluza.

Es de saber popular eso de que «en el centro de Sevilla es imposible aparcar», y es que la falta de plazas en la calle, la peatonalización y la escacez de aparcamientos públicos en esta zona de la ciudad hace que vivir en ella y tener un coche sea misión imposible. Lo realmente preocupante es que este problema se está extendiendo a otros barrios como Triana, Los Remedios, Macarena Norte, etc.

La solución podría hallarse en una red de parking público asequible para el bolsillo del usuario, algo que, según la OCU, Sevilla está aún muy lejos de tener.

El parking más caro de Sevilla

Tras visitar once aparcamientos públicos en Sevilla, la OCU ha detectado «importantes diferencias» de precios, así como que esta capital se ha situado entre las ciudades españolas que ha sufrido las subidas de tarifas en estos espacios «de forma más acusada» en la última década.

Para poder comparar el coste de la estancia en distintos aparcamientos, ha calculado cuánto cobrarían por dejar el coche durante 48 minutos, dos horas, cinco horas y el máximo diario (24 horas).

De los once aparcamientos visitados en Sevilla, la organización ha detectado «importantes diferencias» de precios entre ellos, que «incluso superan el 100% si se compara el parking más caro y el más barato, independientemente del tiempo de estancia».

Según las tarifas publicadas para tiempos de 48 minutos, 120 minutos y 300 minutos, el parking más económico es el del centro comercial Viapol Center de la calle Pirotecnia --con precios de 1,15; 2,88 y 7,20 euros, respectivamente--, seguido del situado en el Paseo Colón (1,45; 3,64 y 9,09 euros).

Por el contrario, el más caro para cualquiera de estos tiempos es el de la Plaza Nueva de la calle Albareda --con tarifas de 2,40; 6,00 y 15 euros-- y el de la Magdalena ubicado en la calle San Pablo, con precios de 2,21; 5,53 y 13,83 euros.

De media, estacionar el coche en un parking de Sevilla cuesta 1,81 euros para 48 minutos, 4,36 para 120 minutos y 10,74 para 300 minutos, según detalla la OCU.

Incumplimiento de la normativa

A través de este estudio, la OCU también ha comprobado que, «en muchos casos, no se muestra al usuario la información de las tarifas de forma clara y por adelantado». De hecho, en seis de los once aparcamientos, en el momento de realizar este estudio, las tarifas no estaban visibles en su totalidad antes de contratar, «contrariamente a lo que exige la ley».

Por eso, la OCU ha dado parte al Ayuntamiento de Sevilla «para que inspeccione y sancione a los aparcamientos que no cumplen con esta normativa»; en concreto, los de Paseo Colón, Cano y Cueto, Imagen, Mercado del Arenal, Magdalena y Plaza Nueva.