URBANISMO Y SEGURIDAD La comisionada del Polígono Sur critica la ubicación de la comisaría: «Era y es una noticia muy mala» María del Mar González reclama más información al Gobierno y muestra su pesar, pues «el barrio ha luchado mucho para tener la comisaría»

E. Barba

La comisionada del Polígono Sur de Sevilla, María del Mar González, ha mostrado este martes su «gran malestar» y su disconformidad con la decisión del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, de construir la comisaría del Distrito Sur fuera del propio Polígono, en la misma ubicación que había proyectado el anterior Ejecutivo nacional del PP. Así se ha aprobado por parte del Ministerio del Interior, que ha sacado a licitación la obra por algo más de 2,5 millones de euros y que tiene ya decidido que se mantenga en su último emplazamiento «pues es ya inviable revertir un proceso tan avanzado y la asesoría jurídica no ofrece garantías de que pueda darse marcha atrás a la adjudicación».

El actual gabinete de Sánchez ha asumido finalmente un plan ante el que los socialistas se mostraron abiertamente en contra, ya que pedían que las instalaciones de la Policía Nacional se construyesen dentro de esta barriada marginal de la ciudad para mejorar su cohesión y su seguridad. A esta tesis se sumaron plataformas vecinales, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que cargaron contra la «traición del PP al Polígono Sur» cuando el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido anunció que la comisaría se ubicaría en una parcela estatal de la calle Manuel Laffón a unos 200 metros de la barriada. En esa postura contraria ha estado siempre la Oficina del Comisionado del Polígono Sur. antes con Jesús Maeztu y ahora con González, quienes han reclamado siempre que la citada infraestructura se levante dentro del propio Polígono Sur.

Conocida a hora la decisión del Gobierno, González ha lamentado la misma por los «beneficios que traía para el barrio la construcción de la comisaría dentro del mismo». «Era y es una mala noticia, tanto si la propuso el anterior Gobierno como si la mantiene éste. Nuestra actitud es igual de contraria y beligerante ahora porque siempre hemos entendido que se trata de una gran oportunidad para el barrio, ya que mejoraría su seguridad objetiva y subjetiva y serviría para cohesionar mucho más la zona. La comisaría iba a ser un buen instrumento para facilitar la convivencia y la seguridad en este barrio con tantos problemas de esa índole. En el trabajo en red que se está haciendo desde esta oficina, se trataba de una cuestión crucial para facilitar otras tareas que hay que desarrollar aquí, y ahora nos encontramos con que se hará fuera. Es una mala noticia , sin lugar a dudas, la ponga en marcha quien la ponga».

En declaraciones a ABC, la comisionada ha hecho énfasis en que «todas las administraciones, incluida la estatal, estaban de acuerdo con la idea de que la comisaría de Policía Nacional se hiciera dentro de la barriada, y así se hizo constar en el propio Plan Integral, donde ha quedado reflejado como una de las necesidades y apuestas para mejorar la situación y cohesionar la zona. Pero ni aún así ha servido». «Me cuesta asumir la decisión -añade González-, no me resigno a que no se vaya a hacer la comisaría en el Polígono y estoy a la espera de poder reunirme con el delegado del Gobierno para que nos aporte información y datos de los que ahora carecemos. Vamos a seguir hablando del tema con todas las administraciones, pues no me resigno a que esto se quede así. El barrio ha luchado mucho por conseguir la comisaría y necesitamos más información para saber qué ha pasado».