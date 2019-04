Comiendo croquetas y en patinete, los memes en Twitter de la visita de Obama en Sevilla

La visita del expresidente de los EEUU Barack Obama a Sevilla para participar en la Cumbre mundial del World Travel and Tourism Council (WTTC) que se celebra estos días en la capital hispalense está generando en las redes sociales numerosos mensajes en tono de humor.

La esperada estancia del ex mandatario norteamericano en Sevilla se cuenta en Twitter sobre todo en clave gastronómica. Muchos de los tuits publicados coincidiendo con su llegada pueden servirle a Obama para diseñar su ruta de bares. Imprescindibles: las croquetas de Casa Ricardo.

Dear @BarackObama. You don´t tell me nothing, only look the photo and you must to go to @CasaRicardoSev. pic.twitter.com/1zS411UIwJ