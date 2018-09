Aumentan los divorcios Cinco secretos para evitar que su matrimonio se rompa Un psicoterapeuta relacional confirma que el príncipe azul ya no existe y ofrece algunos consejos para evitar el divorcio

El número de divorcios sigue subiendo cada año. En Sevilla el año pasado hubo 4.319. Para intentar evitar la ruptura no hay nada infalible. Pero sí algunas recomendaciones que da el psicoterapeuta relacional, Juan José Martínez Ibáñez, que cada vez recibe más parejas que acuden a intentar evitar la ruptura.

Aceptar las diferencias

Aceptar que hombres y mujeres son diferentes, que tienen formas de pensar distintas y que no se comportan igual es uno de las primeras recomendaciones. El especialista pone como ejemplo el hecho de que los hombres no hablan y la mujeres sí. «Las mujeres les hablan continuamente a los hijos al marido y ellos no lo hacen. A veces les angustia no poder hacerlo», dice el experto.

Asumir el conflicto

El psicoterapeuta advierte que en las relaciones de pareja siempre hay diferencias y que esas diferencias provocarán discusiones. Las discusiones no siempre tienen que implicar ruptura, segun alerta.

El príncipe azul ya no existe

«No existe el príncipe azul ni la media naranja», es una fábula de los cuentos de hadas. Existe una tendencia a idealizar el amor aprendida en la adolescencia y una manera de entender la pareja errónea. Hay que ser más realista contra esa versión idílica de las relaciones.

Mantener la individualidad

A la hora de relacionarse, en la pareja es importante «no perder la individualidad». No esperar que el otro le haga feliz sino compartir esa felicidad. Porque, según el experto el amor no es siempre como lo pintan.

Valorar a la otra persona

Buscar siempre los aspectos positivos de la otra persona. En ese sentido, el psicoterapeuta recomienda hacer una lista de costas positivas del otro y enseñárselo al otro. En cuanto a las cuestiones domésticas, que suelen ser motivo de conflicto, es recomendable hacer un organigrama con las tareas de la casa asignadas a cada uno.