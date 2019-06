Andrea Compton: «Las redes sociales tienen muchas más cosas buenas que malas» La youtuber madrileña acaba de pasar por Sevilla para presentar «Esencial», la novela gráfica que ha realizado junto a Javier Ruescas y Lola Rodríguez

Andrea Compton nació en Madrid en 1991 y desde muy joven se interesó por la fotografía, los comunicación audiovisual y las redes sociales. Pronto comenzó su andadura en la plataforma de vídeos cortos VINE y posteriormente dio el salto a YouTube, donde con más de medio millón de suscriptores se mantiene desde 2014 como uno de los canales de humor y entretenimiento más importantes del panorama nacional. Acaba de pasar por Sevilla para presentar «Esencial», el cómic realizado junto con Javier Ruescas y Lola Rodríguez para Random Cómics

¿Cómo nació la idea de «Esencial»?

Es un proyecto conjunto con Javier Ruescas y Lola Rodríguez. Comenzó hace dos años y pico, yo era super fan de las «Witch», estuve muy enganchada y leía muchísimo sus aventuras. Siempre quise hacer una novela gráfica que fuera para adolescentes, que la pudieran leer niños de doce o de veinte años.

¿Por qué público adolescente?

Al principio tenía ideas, pero eran algo más infantiles. Fue Javier Ruescas quien me dijo que porqué no hacíamos algo más que fuera más de nuestro mundo, del de las redes sociales, de la época que estamos viviendo. Entonces se nos ocurrió que fuera una historia de tres chicas adolescentes que tuvieran muchas ganas de tener amigas y participen en un concurso para entrar en un programa que permita ser influencer, tener millones de seguidores... «¿Quién no querría participar en un concurso que saca lo mejor de ti? Esencial te promete eso. Eso y un millón de seguidores que van a enamorarse de tu nuevo yo»

¿Sería una crítica al mensaje único?

Es un poco una crítica al hecho de que existiera un canal o vía en el que todo te lo contasen a través de ese canal. Una empresa que pretende hacerse con todas los influencer y redes sociales para dar un mensaje. Habla de esto: ¿Cuándo solo hay un canal qué es lo que te quiere vender? Estas chicas entran muy ilusionadas y acaban dándole otra perspectiva totalmente distinta a todo esto. «Julia, Maggie y Liv han conseguido entrar. Pero el entretenimiento es duro y hay algo que no acaba de encajar. ¿Tanto tienen que cambiar para que el mundo las apruebe? ¿Qué significa realmente ser esencial?»

¿Quién de los tres ha aportado más a la novela gráfica?

Hemos escrito los tres. Nos estuvimos reuniendo durante un año para crear el argumento. Ruescas trabajó muchísimo con Lola Rodríguez porque le ha ilustrado muchas portadas de sus libros y por ello le propusimos ilustrar la novela gráfica. Fue Lola quien realizó un gran trabajo durante siete meses creando el cómic. Pensad que es casi como crear una película, porque hay que realizar los fondos, las escenas, para que se entienda el paso de una viñeta a otra, y ninguno de los tres habíamos hecho antes una novela gráfica. Todo el argumento ha sido fruto del trabajo de los tres.

¿El lenguaje del cómic es parecido al de los vídeos?

Totalmente.

¿Cómo compagina esta nueva faceta con el hecho de ser youtuber?

No solo soy youtuber, acabas abriendo muchísimas ventanas. También trabajo en la radio y en las redes. Lo de la novela gráfica era una cosa de reunirnos una vez a la semana para pasar cuatro horas escribiendo y haciendo bocetos de las viñetas para ver cómo encajaban. Es cuestión dedicarle un rato semanal a este proyecto durante dos años

¿A qué publico se dirige?

Se puede leer a partir de los doce años. Ahora todo el mundo tiene redes sociales. Todo el mundo tienen Facebook y sube cosas a las redes. Está de fondo esa historia de «qué buena vida llevas a través de las redes», cuando en realidad puede que no sea así.

¿El cómic es una crítica a las redes sociales?

No solo es crítica a las redes porque la novela gráfica habla de la parte buena de las redes. Las protagonistas acaban siendo super amigas tras conocerse a través de las redes sociales. Es un poco ponerse siempre en perspectiva de qué es lo verdaderamente importante de las redes sociales, dónde poner el foco. ¿Es importante realmente estar siguiendo cuentas de personas que no te representan? Que no te de ansiedad vivir en las redes sociales.

¿Qué es lo mejor que ofrecen las redes?

Para mí lo mejor es que conoces a gente que le gusta lo mismo que a ti. De hecho Javi, Lola y yo nos conocimos a través de las redes sociales y tienen muchas más cosas buenas que malas, lo que ocurre es que lo malo es ponerle el foco a las redes sociales y pensar que la vida de la gente es idílica y que la tuya nunca llegará a serlo. El obsesionarte con que la vida de la gente es lo más y lo tuyo lo menos.

El futuro de las redes sociales

Todo el mundo consume redes. Hay un momento como de locura que se tendrá que ir adaptando.

¿Y el suyo?

Vivo de la radio, hago proyectos con Javier Ruescas y subo vídeos en Youtube. Vivo cien por cien de las redes sociales.