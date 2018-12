Alicia Martínez, presidenta de Masmujeres«Es triste que las mujeres congelen sus óvulos por motivos laborales» Arquitecta y diputada popular, dice que «el movimiento Me Too tenía que llegar porque no todo vale y ahora menos que nunca»

María Jesús Pereira

Alicia Martínez (Sevilla, 1963), de padre catalán y madre onubense, nació en Triana pero a los tres años se mudó al barrio de Nervión. Estudió arquitectura y montó un estudio con varios socios, donde trabajó entre 1989 y 1992, cuando ganó una plaza en la Diputación de Sevilla. Lleva su firma el edificio Sevilla Siglo XXI de la Cartuja, así como numerosos proyectos hechos como arquitecta de la Diputación Provincial, entre ellos casas consistoriales, polideportivos, casas de la cultura...

¿Cómo entró en política esta arquitecta? Un jefe suyo en la Diputación le invitó a colaborar con el PP aportando propuestas urbanísticas y arquitectónicas para la campaña municipal en la que Jaime Raynaud fue candidato. Eso abrio le puerta a la política municipal. Raynaud la invitó a ir como independiente en la candidatura municipal del PP y en 2003 se convirtió en concejal. Un año después se afilió al partido. Desde entonces ha tenido varios cargos en la ejecutiva del PP andaluz y hoy es vicesecretaria municipal del PP sevillano.

Alicia se había quedado fuera en estas elecciones al Parlamento andaluz, pero la renuncia de Juan Ignacio Zoido le le permitido su reelección como parlamentaria autonómica. Ahora, además de dedicarse a a política, Alicia Martínez abandera el foro «Masmujeres», que propone un feminismo que no se basa en la confrontación con los hombres. El foro reúne a más de 40 empresarias, directivas, arquitectas, médicas, ingenieras, profesoras y profesionales de todos los sectores.

Ha promovido el foro Masmujeres, que no propugna una lucha de sexos, sino la complementariedad ¿Qué le movió a crearlo?

Fue la campaña que lanzó en 2015 la revista Elle #MoreWomen, para subrayar la desigualdad existente entre hombres y mujeres, especialmente en cargos y ámbitos de poder. Para ello, borraba con Photoshop a las hombres de fotos de diversos eventos, lo que demostraba el escaso número de mujeres. Por otra parte, yo he ido conocimiento en todos estos años a muchas mujeres absolutamente valiosos, que hacían trabajos muy importantes, y veía que estaban muy desconectadas, que no tenían visibilidad, que no se les conocía.... Por mi profesión he tenido la suerte de conocerlas a todas y cada una de ellas, así que pensé que sería positivo que se conocieran entre ellas e intentar organizar una plataforma de encuentro de esas personas porque eso la unión hace la fuerza.

Hoy conforman ese foro 40 profesionales destacadas, entre las que está la nueva CEO de Telefónica, María Jesús Almazor. ¿Cuál es el objetivo hoy del foro una vez creado?

En primer lugar, estar conectadas, aunque sea de forma virtual a través de una página web. Queremos poner una mirada en femenino de todos los temas porque las mujeres están presentes en todos los campos de la sociedad: en la empresa, en la educación, en la sanidad, en la cultura... Queremos tener opinión, formar opinión, concienciarnos de los temas actuales. Otro objetivo es apoyarnos o reforzarnos en las distintas empresas que cada una quiera llevar a cabo.

Hay muchas mujeres en puestos destacados que rehúsan salir en los medios de comunicación alegando que quieren trabajar en la sombra. Así es difícil tener referentes femeninos ¿no cree?

Entrar en este foro es un acto de valentía porque es un paso al frente porque detrás vienen nuestras hijas, que necesitan referentes de mujeres que compatibilizan su profesión y sus objetivos personales.

¿A qué achaca esa actitud reacia de las mujeres a ser protagonistas?

Las mujeres están más pendientes del trabajo del día a día y de lograr los objetivos que de darse a conocer o ser protagonistas. Hay directivas que establecen el camino para que las mujeres estén en las direcciones de empresas y hay que ir lográndolo poco a poco porque las mujeres suponen el 50% de la sociedad y, sin embargo, sólo están representadas en un 11% en los centros de decisión de las empresas. Para lograr la igualdad se han marcado objetivos a nivel europeo. El foro Masmujeres pretende también trabajar por la igualdad, ahora que se celebran 70 años de la declaración universal de los Derechos Humanos.

Es usted diputada del PP. Hay quien puede pensar que éste es un foro femenino de derechas.

Es un foro de personas independientes, de mujeres preocupadas por aportar o mejorar las cosas.

El artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. ¿Hoy en día no hay discriminación por razón de sexo en la sociedad española?

El principio constitucional está asumido y puede que haya circunstancias de discriminación de sexo a la hora de acceder a un empleo cuando algunas mujeres son despedidas al quedarse embarazadas, pero son casos que se denuncian.

¿Está de acuerdo con las cuotas que establece la Ley La Ley de Igualdad para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

A mí no me gustaría sentirme mujer cuota. El mérito y la capacidad es lo que tiene que ilustrar todo pero sí es verdad que esa ley ha servido para que en determinadas situaciones la presencia de las mujeres esté asegurada.

Usted es funcionaria y dice que no ha sentido ninguna discriminación por ser mujer, ¿pero ha visto cómo sí la han sufrido otras mujeres en el sector privado?

Si, en el sector privado. Yo he escuchado testimonios de muchas mujeres que al final tienen que decidir entre conciliar más o ascender más en el trabajo, y lo que se deja en el camino es mucho. Hay que intentar que eso no ocurra. El mayor problema que tienen las mujeres es cuando llegan a la maternidad. Hay que ayudar también a las empresas para que las mujeres tengan clarísimo que si están en un empleo pueden ser madres con total naturalidad. Lo que me parece una barbaridad a dónde estamos llegando. Me parece muy triste que haya mujeres que trabajan en determinadas empresas que están congelando óvulos para posponer la maternidad. La maternidad hay que llevarla con la máxima naturalidad y yo tengo que decir que entré embarazada como funcionaria en la Diputación y a los pocos meses me di de baja maternal para dar a luz a mi primer hijo. ¡Ojalá eso pudiera pasar en una empresa privada!

¿Está de acuerdo en que los hombres tengan el mismo tiempo de baja paternal que las mujeres?

Sí porque pone en pie de igualdad al padre y a la madre, y al final el nacimiento de un hijo no sería entonces una traba para la contratación de las mujeres. En cualquier caso, lo que hay que hacer es apoyar a las madres y padres que quieran tener hijos, facilitándoles que puedan conciliar su trabajo y la familia, que tengan recursos económicos....

¿El cambio de horario laboral para equiparnos con el resto de Europa ayudaría a la conciliación?

Eso sería lo ideal. Hay empresas que ya lo han implantado, otras que tienen flexibilidad horaria porque a veces es imposible cuadrar los horarios con la recogida de niños en el colegio, las actividades extraescolares... La cuestión no debe ser estar sentado equis horas en una mesa, sino cumplir objetivos. Para eso el teletrabajo es fantástico. La conciliación no es sólo cosa de mujeres, sino también de hombres, que son padres, porque además de hijos, se pueden tener personas mayores a tu cargo o bien que necesites tiempo para formarte. Llegaremos a la igualdad cuando en una entrevista a un hombre se le pregunta: ¿cómo va la conciliación?

Hay quien niega la brecha salarial, otras la denuncian

Es lamentable que las mujeres están aún muy lejos de estar en los niveles de salarios que tienen los hombres, en algunas ocasiones por desempeñar el mismo trabajo y en otros casos porque no tienen la misma oportunidad de acceder a puestos de dirección. En otras ocasiones, cuando hay convenios, lo que se hace es que se priman más a los hombres a través de los complementos salariales. Todo eso significa además una discriminación a la hora de las pensiones. Se han adoptado algunas medidas para corregir eso y contemplar un incremento en la pensión por el tema de haber sido madres. Aún hay que seguir trabajando en el tema de la igualdad en el empleo.

¿Le gusta que en los discursos se diga señores y señoras, diputados y diputadas... o le parece prescindible?

El lenguaje también es indicativo, y las mujeres y los hombres agradecen que nos dirijamos a cada uno de ellos. Hay veces que puedes ahorrártelo pero puede ser un gesto.

Violencia machista

¿Qué opina del movimiento «Me too»?

Pues que tenía que llegar y al final van saliendo cosas que no tenían que haber ocurrido pero que, fin y al cabo, están sirviendo para que no vuelvan a pasar. No todo vale y ahora más que nunca.

Muchos hombres se quejan de la Ley de Violencia de Género porque creen que se ha criminalizado al hombre por el mero hecho de serlo. ¿Habría que cambiar algunas cosas de la Ley de Violencia de Género?

En 2017 se alcanzó un pacto de estado contra la violencia de género, que aún sigue vigente y que fue suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso. Probablemente haya cosas que estén fallando y que haya que estudiar y trabajar. El presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto reformas de la Ley, que es de 2004, para adaptarnos al pacto de estado al que me refería. En julio pasado, se aprobó la Ley contra la Violencia de Género en Andalucía y para el PP es fundamental el pacto contra la violencia de género que ha propuesto Juan Manuel Moreno Bonilla. En el reciente pacto entre PP y Cs para formar gobierno en Andalucía se ha incluido como medida prioritaria el pacto contra la violencia de género. Además, en septiembre de 2018 se aprobó la Ley de Igualdad en Andalucía. El PP apoyó ambas leyes en Andalucía a las que hicimos enmiendas pero consideramos que hace falta dotarlas de presupuesto y cumplirlas.

¿La derecha ha dejado que la izquierda se apropie de la defensa del feminismo como un patrimonio suyo?

Yo siempre he defendido a las mujeres y no me considero de izquierdas. El feminismo es la defensa de la mujer y yo soy ultradefensora de la mujer. Las mujeres hemos luchado por lo que consideramos que son nuestros derechos y hay que seguir.

En el caso Laura Luelmo ha sido usado por sectores feministas para reclamar igualdad para la mujer ¿Cree que este lamentable crimen es un caso de violencia machista o es sólo un caso de violencia pura y dura?

Creo que es un caso de violencia machista porque la violó, según se ha dicho. No se puede tener miedo a salir sola y sufrir una agresión física. El foro MasMujeres pretende poner en valor una mirada en femenino de todo y dentro de ese todo un tema muy importante por el que luchamos es el de la violencia de género, pero no sólo es una lucha de las mujeres, sino de la sociedad. Para nosotros la lucha contra la violencia de género es fundamental porque es la peor manera de discriminación de la mujer, la discriminación por la fuerza, por el machismo... Ya son 47 las víctimas de violencia de género en 2018 y es una cuestión de salud pública que hay que erradicar.

Hay sectores del PSOE que piden mano dura en la violencia machista y después apoyan la derogación de la prisión permanente revisable. ¿Es una contradicción?

Pues sí, efectivamente. El PP ha apostado porque determinados casos de violencia tengan prisión permanente revisable y ahora tenemos un caso reciente, el de Laura Luelmo. Yo estoy por el cumplimiento íntegro de las penas porque, además, es que hay personas que son poco reinsertables.