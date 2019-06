Sanidad Alfonso Carmona pide que se habilite a médicos venezolanos para suplir el déficit de especialistas en Sevilla El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla advierte de la fuga de profesionales andaluces a otras comunidades que ofrecen mejores condiciones económicas y laborales

Jesús Álvarez Sevilla Actualizado: 23/06/2019 08:14h

La pérdida de especialistas con gran prestigio y experiencia preocupa a los responsables de la sanidad pública y el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona sugiere que hasta que no se detenga esta hemorragia con medidas laborales y económicas que desincentiven esta fuga, se aproveche la bolsa de profesionales sanitarios de Venezuela y otros países hispanoamericanos.

«Hay cuatro mil especialistas a los que se les reconoce el título de Medicina, pero no la especialidad. Habría que hacerles un examen pero no tenerlos en un despacho esperando -dice-. Es mejor que un pediatra venezolano vea niños que un médico general que no tenga la especialidad de Pediatría».

El presidente de los médicos sevillanos destaca que «hemos estado ocho años sin hacer oferta pública de empleo y ahora se anuncia una cada dos años. Esto también es bueno para mejorar la asistencia de Andalucía -dice-. Un médico o profesional sanitario que se sienta reconocido y valorado trabaja mejor y rinde más y eso beneficia al paciente»

Alfonso Carmona aplaude algunos «pasos en la buena dirección» del nuevo consejero de Salud y cita, entre otros, «sacar a la luz las cifras reales de las listas de espera y estudiar el complemento de exclusividad que se les niega a los profesionales que en sus ratos libres tienen una actividad privada, trabajando exactamente lo mismo». El presidente de los médicos sevillanos habla también del estudio de la cantidad que se paga por cada hora de guardia y la equiparación de los salarios sanitarios andaluces con la media española». «Hay que intentar que los médicos se queden en Andalucía y la oferta a los MIR de este año ha sido más generosa, contrato de seis meses como minimo, y más del 90 por ciento se han quedado», dice Carmona.

Respecto a la sanidad privada en Andalucía, Carmona dice que «la oferta ha sido buena y sigue creciendo, pero desde hace veinte años los honorarios profesionales que pagan las compañías de seguros de salud a sus profesionales han sido cada vez peores». Y añade: «Ha habido una gran pérdida de poder adquisitivo de los médicos, incluso proporcionalmente peor que en la sanidad pública».