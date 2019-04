Entrevista Adolfo González: «El bipartidismo no ha muerto: simplemente se ha subdividido como un cáncer» El exdiputado sevillano del PP y exvicerrector de la Hispalense recuerda haber escuchado muchas cosas que dicen en Vox y Podemos en boca de populares y socialistas cuando él estaba en el Congreso

Adolfo González (Sevilla, 1951) es doctor en Historia de América y profesor jubilado de esa materia en la Universidad de Sevilla, donde desempeñó el cargo de vicerrector de Extensión Cultural. De la mano de Soledad Becerril, entonces alcaldesa de Sevilla, se incorporó en 2003 a las listas electorales del PP y fue diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados durante ocho años. Participó en las comisiones parlamentarias de Educación y Ciencia, Cultura y Cooperación Internacional.

¿Qué cree que puede pasar este domingo?

Creo que Vox va a conseguir unos resultados muy superiores a los que pronostican las encuestas y que puede acercarse bastante en votos al PP y a Ciudadanos. Creo que esos tres partidos van a estar casi empatados y que los tres pueden acercarse a la mayoría absoluta del Congreso.

¿Y qué es lo que le gustaría que ocurriera?

Que el PP fuera el más votado de los tres y que se pudiera gobernar España de la misma manera que Andalucía, con un gobierno de coalición entre Casado y Rivera y Vox apoyando ese pacto desde fuera.

¿Qué es lo que aprendió durante los ochos años que estuvo en política?

El ritual académico universitario es muy parecido al ritual del Congreso de los Diputados. A veces me parecía que estaba en el Rectorado, aunque todo está más reglamentado en política que en la Universidad. Conocí a gente muy interesante y aprendí mucho, sobre todo a ver lo difícil que es hacer política. Se critica mucho a los políticos pero cuando estás dentro ves que hay que tener mucha mano izquierda y que es muy difícil.

Sus dos mandatos fueron los de Zapatero.

Sí. Cuando estás en la oposición, puedes decir casi lo que te da la gana.

Pero con unas formas que se fueron perdiendo en las legislaturas posteriores.

Desgraciadamente, sí. Yo lo he visto ya por televisión y veo que se sacan fotocopiadoras, esposas y otros objetos. El Congreso lo han convertido algunos en un show y creo que la Cámara es algo muy serio.

Esta espectacularización se ha extendido a toda la sociedad. Fotos, consignas, titulares y casi nada detrás.

Sí, pero no todo puede ser un espectáculo. Y la política no puede ser una «performance». Algunos diputados son como niños: no saben dónde están ni saben estar. A mí me da pena. Yo creo que se están equivocando porque esto debe ir por otro camino. A veces parece una asamblea de facultad.

Después de abandonar usted la política, el bipartidismo entró en crisis y surgieron populismos a la izquierda y la derecha.

Pero esas ideas ya estaban allí antes, en los dos principales partidos. Surgen de ellos. Unos estaban dentro del PSOE y otros del PP. Yo escuché muchas cosas en el Congreso de dirigentes del PP que son las que ahora dice Vox, y otras de dirigentes del PSOE que son las que ahora dice Podemos. El bipartidismo, para mí, no ha muerto: simplemente se ha ampliado. Ha sido como un cáncer que se ha subdividido, pero al final lo que hay son dos bloques.

Guillermo Gutiérrez, que fue profesor en la Universidad y ocupó distintos cargos públicos con el PSOE, dice que han vuelto las dos Españas.

Todo eso estaba latente cuando yo estaba en política. Las dos grandes visiones ideológicas estaban allí pero no había el recochineo que se hace hoy del adversario o de sus ideas. Creo que, en efecto, han vuelto las dos Españas y esto es malo. Lo de la tumba de Franco no lo entiendo. ¿Por qué remover eso? Yo creo que a casi nadie le interesa eso y no creo que sean muchos los votos que se puedan arañar con eso. Me da miedo que hayan vuelto las pintadas a las iglesias. Esto es muy peligroso.

¿La Ley de Memoria Histórica ha ayudado a sacar del armario esas dos Españas?

Se ha hecho mal porque se ha metido el dedo en el ojo al de enfrente. Hay que volver a la Transición y al espíritu de la concordia. Los dos lados ya se dieron un abrazo con la Constitución de 1978 y en aquella época, además, estaba todo mucho más fresco. No sé si es porque quienes alimentan esto no vivieron la dictadura, pero seguro que tienen padres y abuelos que la sufrieron. Con esto de las cunetas y las no cunetas creo que se está jugando con fuego.

En Cataluña se queman fotos del Rey y se le tiran dardos.

Dudo mucho que nadie haga eso en otras monarquías como Noruega, Suecia, Gran Bretaña o Bélgica. En Cataluña ha habido adoctrinamiento nacionalista durante casi cuatro décadas y lo que me admira es que, pese a todo lo que se ha hecho con la televisión o las escuelas, no sean todavía independentistas la mitad de los catalanes. Me asombra que esa otra mitad no haya perdido la cabeza.

Dice la historiadora sevillana Mercedes Borrero que algunos políticos quieren reescribir la historia. ¿Qué opina?

Que tiene razón y que la historia es lo que es. Los que han perdido quieren ganar y eso no puede ser.

Vox parece haber surgido, al menos en parte, por una reacción a todas estas cosas y al independentismo catalán. ¿Le tiene miedo a este partido?

A Vox como partido no le tengo miedo pero sí me preocupan algunas personas que están en él. Como también me preocupan algunas personas que están en Podemos, el PSOE o el PP. Yo leo y releo cosas del programa de Vox y no estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero no me producen demasiado escozor. Lo que dicen de acabar con las comunidades autónomas estará muy bien decirlo, pero no se puede hacer sin cambiar la Constitución.

¿Se ha desmadrado el sistema autonómico diseñado en la Constitución de 1978?

Sí, se ha desmadrado y hay que controlarlo. Y hay que reequilibrar las distintas administraciones.

Otra de las propuestas polémicas de Vox es cerrar completamente las fronteras a la emigración de origen musulmán y devolver a los emigrantes a sus países de origen.

Ellos han cogido cuatro o cinco cosas que sin duda interesan a muchos españoles y de ahí no se salen. Yo veo que les está saliendo bien. El tema de la inmigración irregular les preocupa a muchos españoles. Las imágenes de un montón de inmigrantes entrando por la frontera o las playa dan miedo a la gente y hay zonas en Andalucía donde tú paseas por la calle y parece que estás en Rabat o Marrakech.

¿¿Tiene la actuación del Gobierno del PP algo que ver con la irrupción de este partido?

Quizá, porque el PP no ha podido o no ha sabido afrontar algunos de estos problemas. Gobernar es difícil, sobre todo sin mayoría absoluta. Con lo de Cataluña, por ejemplo, donde ha habido que pactar con el PSOE la aplicación del artículo 155. También con la inmigración, pero hay mucha normativa europea que nos afecta.

En Ucrania ha ganado las elecciones presidenciales un actor cómico, el Buenafuente de allí.

Sí, es alucinante. Es para pensar que le haya sacado cuarenta puntos al presidente anterior, un político profesional. Mucha gente vota sin pensar y no sabemos quién hay detrás de este humorista.

¿Cuál es su antídoto para evitar los populismos?

A mí me llama la atención el infantilismo y el adanismo de esas nuevas generaciones de políticos. Se creen que la democracia la han inventado de ellos y eso es pura ignorancia porque fueron los atenienses hace más de dos mil años. Creo que el mejor antídoto es gobernar sin complejos y no dejar que se pudran los problemas.