Universidad Acceso a la universidad en Sevilla: «Soy una afortunada por entrar en Medicina» Cuatro estudiantes a punto de comenzar la universidad en Sevilla relatan sus experiencias con las notas de corte

Mercedes Benítez Sevilla Actualizado: 22/09/2019 08:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Hispalense estrena el nuevo campus de Humanidades tras una inversión de tres millones

Un año más sólo unos pocos consiguen entrar en las titulaciones con las nortas de corte más altas de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide. Cuatro estudiantes que comienzan ahora la carrera relatan a ABC sus experiencias antes de entrar.

Clauida Dujat - Abc

Claudia Dujat

Tiene 18 años y sacó un 10 en Bachillerato en la PREU después de hacer la ESO en Santa Joaquina de Vedruna. La nota de Selectividad, un 13,25 le permitió entrar en Medicina en primera adjudicación. Estudió «muchísimo»,pero además tuvo suerte porque otras amigas que estudiaron no entraron.

«Me siento muy afortunada», dice. Aunque a ella le fue bien, cree que no se puede valorar a un estudiante en sólo tres días y que se producen «muchas injusticias». Ahora se ve libre de la presión por sacar un 10 en cada examn. «Con un 8 tenía que subir nota y eso se acabó», explica.

Tomás Undabeytia - Abc

Tomás Undabeytia

A sus 18 años terminó Bachillerato en el colegio Santa Joaquina de Vedruna, donde sacó un 9,71 pero luego ni el 12,2 de Selectividad de junio, ni el 12,801 de septiembre le permiten entrar en Medicina, carrera para la que le faltan 0,05 puntos. Se ha matriculado en Enfermería y hará las asignaturas que le convalidan.

«Al principio sentí un poco de frustración pero me di cuenta de que si no es este año es el siguiente», dice. «El año que viene entro seguro», dice, admitiendo que no fueron los nervios. Le falló la planificación de los días previos a los exámenes de Selectividad y eso le pasó factura a la hora de realizar los exámenes.

Claudia Yunxia - Abc

Claudia Yunxia: «La Selectividad, sobrevalorada»

Claudia saco un 10 en Bachillerato en el IES Juan de Mairena de Mairena del Aljarafe y un 12,998 en Selectividad pese a que para estudiar Bellas Artes sólo necesitaba un 8,9. Le sobra nota y por eso se siente «orgullosa» de todo el esfuerzo que ha hecho. «La inteligencia no lo es todo. También la constancia y el trabajo», dice.

En cualquier caso, admite que la Selectividad está «sobrevalorada» porque al desconocerla «impone» ya que desde 1º escuchan hablar de ella. Pero para una estudiante como ella «no es para tanto». Ella dice que no puede quejarse y está muy satisfecha con su nota «que supera bastante a la que necesitaba para entrar en Bellas Artes».

Manuel Marfil - Abc

Manuel Marfil: «Produce frustración»

Manuel tiene 18 años y, tras el Bachillerato en los Salesianos de Triana sacó un 8,39 en Selectividad, lo que no es suficiente para Farmacia donde piden más de un 10. Con lo cual no llega. Por ello todo este curso se preparará en una academia para repetir la Selectividad en junio.

Cree que el sistema está mal organizado y que los exámenes deberían ser los mismos en todas las comunidades porque el nivel de dificultad es diferente. Dice que lo ocurrido «produce frustración» y que provoca que acabes «replanteándote tu vida entera».