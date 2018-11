Entrevista «En los 60 dijeron que en el año 2000 habría plataformas voladoras en lugar de coches» Leopoldo García Franquelo, catedrático de Ingeniería Electrónica en Sevilla e investigador en China, contesta así a la intención del Gobierno de prohibir coches de gasolina o diésel en 2040

El catedrático de Ingeniería Electrónica Leopoldo García Franquelo (Málaga, 1954) acaba de ser premiado por el Gobierno chino por su contribución al desarrollo científico y económico de ese país. Durante la crisis económica y la sequía de fondos para la investigación en España, Leopoldo se marchó a Harbin Institute of Technology, en China, donde hay 23.000 estudiantes de ingeniería. Durante seis meses investiga sobre convertidores de energías renovables en China y los otros seis meses hace lo mismo en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, una ciudad a la que llegó cuando tenía 9 años.

Leopoldo ha participado en más de 100 proyectos de I + D, tiene 17 patentes y fue uno de los fundadores de la empre Green Power Technologies. Además, es uno de los investigadores más citado a nivel mundial por su colegas ingenieros. Ha recibido el premio Dor In Eugene Mittleman Achievemetn Award -que sólo tienen tres europeos- y el premio Anthony J. Hornfeck Service Award, que otorga una organización que aglutina a 400.000 ingenieros del mundo. Acaba de recibir una oferta para investigar todo el año en China pero ha dicho por ahora que no porque no quiere desvincularse de la Universidad de Sevilla.

Su investigación se centra en las energías renovables y su conversión para volcarlas en la red. En España hubo un gran boom de las renovables cuando estaban subvencionadas pero después se les retiró las primas o bonificaciones que tenían. ¿Fue una equivocación?

Fue una equivocación dar tantas primas de golpe y quitarlas de golpe. Lo suyo es hacer las cosas de forma ordenada porque si no, se da la impresión de que las renovables no funcionan sin primas y yo soy de las personas que piensan que tienen que funcionar sin subvenciones, aunque es verdad que aún les falta mucha investigación.

Siempre se ha dicho que España es una potencia en renovables. ¿Es así o están por delante China, EE.UU. o Alemania en producción de energía eólica, por ejemplo?

Si estuviéramos hablando hace diez años, le diría que tiene toda la razón. Si hablamos ahora, China instala en un solo año lo que España ha instalado en 20 años y siguen creciendo. También es verdad que España anda en algo más del 20% de penetración y China está en el 3 o 4%, y Estados Unidos está por el estilo.

¿España ha perdido ese tren?

-No debemos andar bien por las noticias que oímos que se desmantelan plantas de producción de energía fotovoltaica.

Se vendió que las renovables iban a ser una alternativa a la producción de energía mediante combustibles fósiles o de las nucleares. El común de los mortales las ve como un bluf porque al final tenemos que comprar a Francia energía de nuclear cuando tenemos un gran tirón de consumo.

Bueno, también vendemos nosotros cuando tenemos más energía eólica de la que necesitamos. Lo que no se puede pensar es que de un día para otro vamos a cambiar porque eso exigiría un parón de seis meses o un año, al menos. Tenemos que ir paso a paso. Tampoco podemos pensar que una sola energía nos va a cubrir toda la demanda. Tiene que haber un mix de todas las energías que hay. Unas energías irán para delante y otras para atrás, pero eso sólo lo veremos dentro de diez años.

En 2040 el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que haya coches de gasóleo y gasolina circulando por España.

Vale, vale, también dijeron en los 60 que en el año 2000 habría plataformas voladoras en lugar de coches (risas).

Cada vez se habla más de la pobreza energética. Una instalación de autoconsumo puede costar 4.000 euros y permite ahorrar el 40% de la tarifa variable de la factura eléctrica ¿El autoconsumo puede ser una solución?

Podría ser en unas determinadas condiciones, es decir, teniendo una casa unifamiliar, pero si vives en un piso es complicado. Incluso en esas circunstancias habría que hacer una inversión importante, sin olvidar que esas instalaciones llevan unas baterías y si no eres ingeniero, no sabes lo que tienes entre manos. Eso significa que la gente necesita entender las cosas y eso echa a la gente para atrás. Si además tienes que pedir un crédito a un banco, te lo piensas dos veces.

Hay países con menos sol que nosotros que tienen los tejados llenos de paneles solares. ¿Deberíamos tener todos los tejados de Sevilla llenos de paneles solares?

Sería lo ideal y, sobre todo, tener convertidores con sus correspondientes baterías para almacenar energía y, si hace falta, apoyara la red. El problema es que las baterías son caras y tienen un mantenimiento que no es fácil.

¿Dentro de cuánto tiempo cree que las energías renovables calentarán todas las cases, moverán los coches...?

Ya mueven los coches a través de la red, porque a la red se inyecta el 20% de energías renovables. Pero ojo, que jamás conseguiremos funcionar sólo con renovables, aunque hayan hecho estudios en California de que se puede hacer. Eso sí, podríamos llenar el desierto del Sahara con paneles fotovoltaicos pero luego hay que traerse la energía con cables y otras cosas. En Chile, en el desierto de Atacama, es más barato para las familias poner paneles fotovoltaicos que desplegar una línea de 500 o 300 kilómetros para llegar a la red.