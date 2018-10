Las 20 explanadas que los sevillanos han convertido en aparcamientos

1. Monasterio de la Cartuja

Una de las clásicas explanadas de albero ocupadas por los ciudadanos que no encuentran manera de aparcar en el Centro o cerca es la situada enfrente del acceso al Monasterio de la Cartuja y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el tramo ribereño de la avenida de los Descubrimientos que va del Pabellón de la Navegación a la Pasarela de la Cartuja. En esta parcela y en todo el entorno acerado y de jardines del viejo monasterio, que también sirve de garaje improvisado, ha puesto el Ayuntamiento su punto de mira en los dos últimos años para evitar el estacionamiento masivo con campañas de multas y acordonamiento cada cierto tiempo, algo que se vio reforzado el año pasado con la apertura de la bolsa de aparcamientos de Carlos III cedidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), al tratarse de activos de la Junta de Andalucía. Aún así, la estampa sobre la explanada de albero con coches agolpados y aparcacoches africanos se ha repetido con cierta asiduidad, al menos hasta la inauguración del complejo comercial Torre Sevilla y su parking de algo más de 3.000 plazas a finales de septiembre. Una inversión privada de tal calibre obligaba al Ayuntamiento a estar más vigilante de aparcamientos fuera de orden cerca del rascacielos y su vasto garaje y así se hizo, habiéndose intensificado la vigilancia en esta parcela de nuevo en las últimas semanas. Para aparcar por allí, a pasar por caja. Por la de Caixabank. Aunque la famosa parcela de tierra aguarda con el mismo aspecto a que baje la vigilancia... La Pasarela de la Cartuja justo al lado para conectar con el Centro en sólo varios minutos a pie resulta demasiado suculenta.

2. Charco de la Pava

Camiones y coches en el Charco de la Pava - ABC

A unos metros del monasterio de la Cartuja, pero ya junto a la margen del canal de Alfonso XIII y a los pies del acceso a la ciudad por el Patrocinio ha quedado otra gran parcela con muy mal aspecto que sirve de aparcamiento, en el Charco de la Pava. Hasta hace sólo un par de años eran varias las zonas para aparcar en estos terrenos, ya que estaba prácticamente abandonada la pastilla de suelo ribereño donde iba a construirse el famoso «botellódromo» o Seviocio, que servía de aparcamiento indiscriminado, pero ese suelo se urbanizó precisamente para poner en marcha un estacionamiento más ordenado, de asfalto y pintado, para los trabajadores de Cartuja, y los edificios de oficinas cercanos, entre ellos el de la propia Torre Pelli. Ha quedado con esa estética agreste, patética, sólo el terreno más cercano a la carretera que sirve para entrar y salir de la ciudad hacia Huelva. El mismo es explotado desde hace años por una asociación heredera de aquella PM40 de parados mayores de 40 años en suelos de la Junta de Andalucía, aunque desde aquella entidad se habló también de un convenio con el Ayuntamiento. Ese enredo de titularidades no se llegó a aclarar del todo y el suelo terminó siendo una especie de estacionamiento de camiones en el que también se agolpan elementos estropeados y oxidados del viejo mobiliario urbano de la Exposición Universal de 1992, rodeados de maleza y suciedad. Una postal horrible en un lugar de enorme tránsito de vehículos y un acceso principal a la ciudad.

3. Dársena

Automóviles agolpados en el Patrocinio - Google

Prácticamente desde que se construyera la carretera del Muro de Defensa que conecta la salida al Aljarafe con el sur de la isla de la Cartuja, con motivo de la Expo 92, los bajos ajardinados que quedan entre esa vía y la zona denominada históricamente como la Dársena fueron invadidos por los coches que no encuentran sitio para aparcar en Triana, el Patrocinio o incluso en la Puerta de Triana (y más ahora con la apertura del centro comercial de Torre Sevilla). Las aceras y el espacio de albero entre árboles que quedan junto a los edificios son suficientemente amplios como para se haya dispuesto un aparcamiento indiscriminado que «gestionan» gorrillas de todo pelaje desde hace años sin que el Ayuntamiento haya hecho demasiado por modificar esta situación. Justo detrás de los aparcamientos oficiales y reglados, y tras invadirse la acera para poder acceder, los coches encuentran en todo el recorrido de la calle hasta la avenida de Coria muchas plazas de estacionamiento alegal y sobre lo que, supuestamente, son jardines y zonas de esparcimiento para los vecinos de la Ronda de los Tejares. Es uno de los espacios más codiciados por los aparcacoches, ya que siempre existe demanda. Monedas aseguradas.

4. Plaza de Armas

Aparcamiento masivo en Plaza de Armas - M. J. López Olmedo

Una de las principales «plazas duras» erigidas con motivo de la Expo 92, la que se sitúa entre la estación de autobuses y el Guadalquivir, es hoy una simple explanada que sirve como aparcamiento y está repleta de pintadas a pesar de su magnífica situación entre el Casco Histórico y Puerto Triana, ahora reactivado con la apertura del complejo Torre Sevilla. Pese a que se pusieron sobre la mesa varias propuestas en los últimos años, nada se ha llegado a mover seriamente, especialmente por la falta de fondos públicos, y al final se optó en 2009 por dejar pasar a los coches para que –con un estacionamiento municipal de 535 plazas- ocupen ese espacio público degradado, lleno de grafitis, con escaso y deteriorado mobiliario y sin la más mínima sombra. Una pequeña porción de esa inhóspita explanada la ocupa un parque de patinadores cuyos usuarios también han mostrado su queja por el mal aspecto que presenta y la falta de mantenimiento. El tramo más cercano al puente del Cachorro, además, suele estar plagado de suciedad y los muros que sirven de base del mismo están cubiertos de pintadas y mugre. Una estampa lamentable en una zona de la ciudad destinada precisamente a lo contrario. Al menos, eso sí, se trata ya de un estacionamiento reglado, aunque no deja de ser una explanada aprovechada para cubrir una demanda que no encuentra respuesta municipal.

5. Universidad

Explanada de albero junto a la Universidad - Google

Diversos colectivos cívicos de Sevilla han reclamado ya en varias ocasiones que se acabe con el aparcamiento masivo que lleva años funcionando en la explanada de albero situada ante la mismísima Fábrica de Tabacos, sede de la Universidad de Sevilla. Entre la fachada de Filología y el Prado de San Sebastián, multitud de ciudadanos, y en particular de estudiantes universitarios y trabajadores de ese centro, dejan allí su coche ante la tremenda escasez existente en dicho entorno. También lo hacen quienes pretenden llegar al Centro y encuentran una vía rápida de entrada a pie por la calle San Fernando. Pese a tratarse de un lugar principal ante un edificio histórico, nada se ha hecho al respecto, ofreciéndose una imagen deplorable de este espacio enormemente transitado por turistas. el Ayuntamiento planeó hace años construir un aparcamiento subterráneo justo en esa zona, bajo la glorieta del Cid, que solventaría en buena medida la cuestión del aparcamiento en este entorno, pero todos los intentos se han quedado en el cajón. Mientras tanto, el solar sigue atestado de coches cada día y con varios guardas custodiándolo y cobrando por estacionar, naturalmente.

6. Capitanía

Coches sobre el solar de Capitanía - Google

Un caso similar al de la Universidad es el del terreno rectangular de albero y palmeras situado justo delante de la sede de Capitanía General, en la Plaza de España. Pese a la privilegiada e histórica ubicación, la ciudad no ha dado otro uso a este terreno que el de estacionamiento indiscriminado sobre tierra, baches, barro y desperdicios. Se trata también de un parking ya «regulado» por los propios guardas que allí trabajan cada día y que dan cobertura a muchos de los trabajadores que desarrollan su labor en la Plaza de España o el entorno del Prado y la Borbolla, aunque también para muchos de quienes realizan una visita turística al citado monumento de Aníbal González o al Parque de María Luisa, espacios de la ciudad que, a pesar de su importancia y la masiva afluencia de personas, carece de aparcamientos suficientes. En esta «puerta» al Casco Histórico, los coches también se agolpan sobre un solar de mal aspecto.

7. Estación de Cádiz

Parcela al lado de la vieja estación de San Bernardo - Google

Junto a la antigua estación de ferrocarriles de Cádiz ha quedado un enorme solar sin edificar desde que se reordenó y reurbanizó todo este espacio de la ciudad. Se trata de un terreno que era propiedad de la Junta de Andalucía tras una cesión municipal de 2003 para construir un centro educativo. Entre dimes y diretes de las administraciones, el espacio se fue degradando y se convirtió en un macroaparcamiento que también está vigilado por varios guardas, un espacio cuyo aspecto deja bastante que desear a pesar de su proximidad al casco histórico y al arrabal de San Bernardo. Paradójicamente, fue el propio Consistorio el que solicitó a la Junta que se utilizara el solar «provisionalmente» como aparcamiento regulado, algo que ya estaba sucediendo de facto, hasta el momento en el que arrancase «la construcción del colegio». Sin embargo, la Intervención General del Ayuntamiento no permitía supuestamente la operación, pese a que fue autorizada por la Junta, al no quedar claro el periodo que restaba hasta comenzar a la obra del colegio. En dicho limbo llevan años. Ni la reforma de la antigua estación, que ahora alberga un mercado de abastos y un moderno gimnasio, ha servido para relanzar este suelo.

8. Calle Campamento

El vasto aparcamiento de la calle Campamento - Google

Hace sólo unos días, en el pleno de septiembre, la Corporación municipal aprobó destinar el solar de la calle Campamento a un aparcamiento que gestione una empresa dedicar los suelos municipales comprendidos entre las calles Campamento, Jazminera y Clara Campoamor a un aparcamiento provisional gestionado de manera indirecta por la empresa que resulte adjudicataria de la explotación de tales terrenos. Se dará así oficialidad a una situación alegal que lleva años produciéndose en estos terrenos. Los pliegos del concurso público necesario para ello contemplarían una concesión administrativa de cuatro años prorrogables a seis, para habilitar al menos 302 plazas de aparcamiento en este lugar, que ha tenido etapas de enorme degradación, infraviviendas y un aspecto pésimo y de inseguridad provocada por algunos grupos de gorrillas que lo controlaron alguna vez. La Junta de Andalucía, propietaria del terreno, no ha hecho uso de él por carecer de los fondos necesarios para ellos. A falta de mejor futuro, aparcamiento para los cientos de trabajadores de la zona de Viapol, que no tienen otro lugar donde dejar el coche.

9. Moreno Galván

Estacionamiento en un solar de la calle Moreno Galván - Google

El entorno de San Bernardo y la Buhaira cuenta también con otro pequeño solar que es usado para aparcar, teniendo los coches que invadir la acera y pasar sobre ella para acceder a la pastilla de terreno de los suelos colindantes con las naves y los edificios del Ministerio de Defensa (estos últimos recién remodelados). Se trata de la esquina de la calle Moreno Galván con Eduardo Dato, en los propios bajos del «puente de los bomberos», donde junto a otro pequeño garaje vallado se aprovecha un terreno diáfano detrás de los árboles donde no caben mucho más de unos cuarenta vehículos. Desde muy temprano cada día, varios aparcacoches utilizan este solar degradado y rodeado de maleza y pintadas para hacer su negocio.

10. Cruz del Campo

El solar dispuesto en la Cruz del Campo - ABC

Como ocurriera en el mandato pasado con el de Cisneo Alto, el solar utilizado para aparcar en la gigantesca parcela que han dejado las viejas factorías de Cruzcampo y de Abengoa entre Nervión y el Polígono de San Pablo es una alternativa barata y precaria para responder por parte del Ayuntamiento a necesidades vecinales de estacionamiento. En esta zona se inició hace unos meses una obra de envergadura en la avenida de El Greco, que se va a reurbanizar por completo. Y no sólo se pierden plazas de aparcamiento durante el periodo de obras sino que, cuando ésta concluya, la calle verá reducido el número de plazas ostensiblemente. Ante esta realidad, los vecinos reclamaron al gobierno local del socialista Juan Espadas que dispusiera un lugar donde poder dejar los vehículos y el alcalde respondió abriendo el paso de los coches a un pequeño terreno terreno que da a la calle Tarso. Hace varios meses, antes del verano, se derribó parte del muro de la antigua fábrica de cervezas, se extendió gravilla y se colocaron un par de farolas dentro del recinto - que se ha vallado con chapas- para convertirlo en un aparcamiento. El cual, por cierto, también está sirviendo de «botellódromo» los fines de semana. Habrá que ver si cuando acabe la obra de El Greco este garaje, una precaria instalación en una porción de la gigantesca explanada de la Cruz del Campo, tiene continuidad. El gobierno local de Juan Ignacio Zoido ya hizo lo mismo en Cisneo Alto ante la falta de plazas para aparcar del vecindario.

11. San Pablo

En San Pablo, el solar junto al pabellón sirve para aparcar - Google

En pleno corazón del Polígono de San Pablo se diseñó un enorme espacio para servicios que, con los años, se fue llenando: el pabellón polideportivo, la piscina, el centro de salud, Correos... Pero los solares más cercanos al centro deportivo El Pilar, los que encajan en el ángulo de las calles Tesalónica y Jerusalén se quedaron sin urbanizar y presentando un aspecto lamentable (barro, maleza y desperdicios). La construcción de un edificio comercial en el flanco de esos suelos que lindan con el centro de salud generó grandes esperanzas entre los vecinos, que pensaban que este proyecto terminaría lavando la cara a todos los suelos aledaños, pero el nuevo centro comercial se quedó en la estructura de hormigón y con el estallido de la crisis inmobiliaria se paró la obra. La empresa quebró y el plan se hizo añicos. Trabajos parados. Hasta ahora. El gigante de hormigón abandonado sigue teniendo a sus pies, por tanto, una importante extensión de terreno que los vecinos y los usuarios del centro deportivo anexo utilizan como aparcamiento indiscriminado, teniendo que superarse la acera para poder aparcar en él. Es el clásico descampado de barriada ante los que los ayuntamientos prefieren mirar hacia otro lado porque, a fin de cuentas, solventa un problema vecinal.

12. Los Arcos

Solar de la antigua tienda de Porcelanosa - Google

Los núcleos comerciales de la ciudad suelen tener cerca, al menos en el caso de Sevilla, diversas explanadas que los clientes usan para aparcar cuando los garajes subterráneos de los complejos comerciales no dan abasto. Este es el caso del solar que ocupaba la antigua tienda central de Porcelanosa en la avenida de Andalucía, que fue derribada y el descampado actual ha quedado como aparcamiento suplementario del centro comercial Los Arcos; regulado, por supuesto, por gorrillas y alguna otra vez por algún guardacoches más o menos uniformados. A esta pastilla de terreno, que mantiene incluso el suelo del hormigón de la extinta tienda de cerámica, se accede por la calle lateral del centro comercial, la misma que se usa para entrar y salir de sus aparcamientos oficiales, y tiene una capacidad para un centenar de coches aproximadamente. Eso sí, si las circunstancias se dan, incluso se puede llegar a «invadir» el terreno colindante, de la antigua Cruzcampo. Hasta un circo se ha llegado a montar en este descampado en fechas navideñas. Nada que no evite la tremenda imagen de cutrez en uno de los espacios comerciales principales de la ciudad, que se encuentra a la espera de la reurbanización de todos los terrenos de Heineken y Abengoa, cuyos trámites han comenzado durante este mandato municipal.

13. Avenida de Andalucía

Explanada del polígono Carretera Amarilla - Google

Muy cerca del de Porcelanosa, apenas a unos metros pero al otro lado del centro comercial Los Arcos, otro descampado más pequeño es usado también como aparcamiento indiscriminado por clientes no sólo del citado complejo comercial sino también por los de los establecimientos que han abierto cerca de este terreno, en una esquina del polígono industrial Carretera Amarilla que sirve de confluencia para la avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo. El suelo es parte del que dejó la enorme cristalería Erausquin, que se marchó a la Ruta de la Plata hace más de diez años, y mientras que en los anexos sí se ha construido recientemente (un supermercado y un restaurante de comida rápida), la propia esquina se ha quedado como una especie de páramo en medio del bullicio, un terreno ideal para quienes buscan aparcamiento cerca y evitan el subterráneo del centro comercial. La vía de servicio del polígono resulta de enorme ayuda para fomentar el estacionamiento indiscriminado en la zona, ya que facilita mucho la invasión de la acera para llegar a la arena.

14. La Romería

Coches aparcados en el barrio de La Romería - Google

También si se toma distancia con respecto al Centro y a las zonas más comerciales de Sevilla se encuentran este tipo de descampados que sirven para aparcar a falta de los que no ha construido el Ayuntamiento. En el barrio de La Romería hay varios: uno que ha quedado junto a la avenida Parque Amate por no haber concluido la reurbanización de todo lo que era la fábrica de Contadores y otro más cerca de La Candelaria, en la trasera de Santa Mónica y la calle Amor (en la imagen superior) que no sólo sirve de estacionamiento masivo para los vecinos sino que ha sido usado para un mercadillo semanal. Más allá de cuestiones estéticas y del innegable mal aspecto que ofrecen estos espacios, el problema de ambos es que se convierten en un verdadero barrizal cuando caen algunas lluvias. Se ha pedido en varias ocasiones un adecentamiento de los mismos, pero todo lo que se ha llegado a hacer es pintar sobre el albero unas líneas blancas con cal para separar las «plazas» de garaje. Además de la imagen, estos lugares generan bastante inseguridad en horario nocturno. Pero ahí siguen.

15. Parque Amate

Vista aérea del «garaje» de Amate - Google

Al otro lado del parque Amate, en la avenida de La Revoltosa, el Ayuntamiento construyó el pabellón polideportivo de Amate y, varios años más tarde, unas rampas para patinadores dentro de la misma parcela del recinto deportivo, en la esquina que da a la propia carretera. Ese espacio dejaba aún alrededor bastante sitio, tanto que los vecinos de uno de los barrios colindantes, El Trébol, solicitaron a finales de los años 90 que se mantuviera abierta la puerta con rampa que da acceso a ese espacio lateral del pabellón para poder usarlo como aparcamientos, ya que las carencias en la barriada eran y son enormes y se aparca en doble y hasta en triple fila. Los responsables municipales, después de fracasar el proyecto de aparcamiento subterráneo en Eva Cervantes (una de las calles del citado barrio), no tuvieron más remedio que acceder a la reclamación vecinal y se estrenó así una nueva modalidad de explanada usada como aparcamiento, la de un espacio municipal con verja que sirve para otra cuestión durante el día. La medida aplacó en parte las protestas por la falta de estacionamiento en este sector de la ciudad.

16. Edificio CREA

Parcela usada para aparcamiento en San Jerónimo - Google

La reordenación y reurbanización de todo el lateral del barrio de San Jerónimo que da a la ribera del Guadalquivir, con nuevas calles, incluyó la construcción del vivero de empresas municipal, el Edificio CREA. Su apertura hace varios años no culminó, eso sí, el proceso de reurbanización de ese sector y los solares cercanos se mantuvieron como explanadas. Dado ese retraso en urbanizar esas manzanas y la falta de aparcamiento para quienes trabajan o van al vivero empresarial, se decidió por parte del Ayuntamiento utilizar el descampado que queda en el lateral norte del complejo como estacionamiento «extraoficial» del edificio, extendiéndose gravilla para que el aspecto del solar no resultara tan deplorable ni se convierta en un lodazal cuando llueve. Aún así, el lugar deja mucho que desear, pues presenta varias zonas con mucha maleza, el arbolado está muy descuidado y se acumulan desperdicios en todo el entorno. Pero como estacionamiento está resolviendo muchos problemas ante las carencias de la zona. Más de un centenar de vehículos caben en dicho solar.

17. Virgen del Rocío

Solares en el entorno del hospital Virgen del Rocío - Google

Si hay una zona en la capital andaluza con una demanda muy superior a la oferta de aparcamiento, esa es la del entorno del hospital Virgen del Rocío. Por ello, y como era de esperar, los ciudadanos han invadido solares, medianas, aceras y espacios sin edificar de todo ese sector de la ciudad para dejar su vehículo. En este caso, los descampados que se utilizan están situados junto al apeadero de la Renfe, donde han quedado vastas parcelas de albero que están sirviendo de gigantesco aparcamiento indiscriminado para dar cobertura a las cientos de personas que deben usar el complejo hospitalario todos los días. Los suelos tienen diversas titularidades, pero de momento ninguna de ellas ha tirado de ellos para construir. Así las cosas, este terreno es hoy por hoy el aparcamiento oficioso del hospital. A falta de otra cosa...

18. Heliópolis

Parcela en la zona de Preferencia del estadio del Betis - Google

La pastilla de terreno que queda entre el barrio de Heliópolis y el estadio del Real Betis, el Benito Villamarín, es otra de las clásicas explanadas de la ciudad que se usan masivamente como aparcamiento. No ya los días en que hay partido, cuando incluso están valladas y reguladas, sino a diario, dado que se trata de un barrio con enorme escasez de estacionamiento. Varios centenares de coches encuentran en esta parcela el sitio que las administraciones no han dispuesto para aparcar. Dicho suelo es de titularidad municipal pero forma parte de un convenio con el club de fútbol para que éste pueda usarlo si lo incluye en la reforma de la grada de Preferencia de su estadio. Los términos de este proyecto se siguen negociando entre ambas partes, pero hasta que el asunto se desbloquee, la famosa «explanada de albero del campo del Betis» sigue siendo uno de los principales aparcamientos del sur de la ciudad.

19. Campo de la Feria

Coches agolpados en el campo de la Feria - Google

Si hay un descampado simbólico en Sevilla, una explanada paradigmática de ese uso indiscriminado como aparcamiento, esa es sin duda la de la Feria de Abril. El real de Los Remedios es durante todo el año un inmenso terreno usado como estacionamiento hasta, incluso, sólo unas semanas antes de que comience allí la fiesta cada primavera. Es esta la mayor extensión «libre» del suelo urbano y, como era de esperar, los aparcacoches hacen allí su agosto cada día porque son muchos los ciudadanos que buscan este lugar para dejar el vehículo antes de ir a trabajar al Centro o Los Remedios (cuyos vecinos también usan estos suelos como estacionamiento dados los problemas para ello en sus calles). Desde el Club Náutico hasta el mismo parque de los Príncipes, todo este terreno es un enorme parking al aire libre. Probablemente, el mayor desahogo para los conductores de toda la ciudad.

20. Blas Infante

Solar usado de aparcamiento junto a la estación de metro - ABC

Como complemento a los aparcamientos en el campo de la Feria, junto a la parada de metro de Blas Infante y frente al parque de los Príncipes ha quedado también una gigantesca bolsa de suelo que es utilizada también a diario como estacionamiento de centenares de vehículos. No en vano, es uno de los aparcamientos oficiales de la Feria durante la semana de farolillos. Pero cuando ésta concluye, el solar vuelve a ser un estacionamiento más que está dando servicio especialmente a los usuarios del suburbano. Aceras, jardines y el propio solar sirven para ubicar el coche en un lugar de acceso oeste a la ciudad. Para la sociedad que gestiona el metro sevillano, de hecho, este terreno ha servido como parking «oficial» de la parada situada en el espacio denominado como Los Gordales. Precisamente allí se había previsto construir la famosa Ciudad de la Justicia, pero el fracaso de la Junta de Andalucía con este proyecto, enquistado hace lustros, permite pensar que la explanada va a seguir así muchos años. Aparcamiento asegurado, por tanto.