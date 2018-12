CARDIOLOGÍA La nochebuena, día D para los infartos El riesgo de ataque cardiaco alcanza su punto máximo alrededor de las 22 horas del día de Nochebuena

El riesgo de ataque cardiaco alcanza su punto máximo alrededor de las 22 horas del día de Nochebuena, especialmente para las personas mayores y enfermas, probablemente debido a un mayor estrés emocional, según un estudio sueco publicado en el número navideño de esta semana de 'The BMJ'. El riesgo también fue mayor durante las vacaciones de Año Nuevo y de verano, y los lunes por la mañana, pero no durante las vacaciones de Semana Santa o los principales eventos deportivos.

Estudios anteriores han mostrado un pico en los ataques cardiacos en el mundo occidental durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, y durante las vacaciones islámicas en los países donde predomina la religión. Otros eventos a corto plazo relacionados con el estrés emocional, como los principales eventos deportivos, los huracanes y las colisiones del mercado de valores, también se han relacionado con un mayor riesgo de ataque cardiaco.

Sin embargo, hay una falta de datos sobre el momento exacto y la gravedad de los síntomas en un entorno nacional. Así que los investigadores en Suecia se dispusieron a investigar si los factores del tiempo, como los días festivos nacionales, los principales eventos deportivos, la hora del día o el día de la semana podrían desencadenar un ataque cardiaco.

Para ello, analizaron el momento exacto de los 283.014 ataques cardiacos informados al registro sueco de unidades de atención coronaria (SWEDEHEART) durante un periodo de 16 años desde 1998 hasta 2013. Se establecieron como periodos de control dos semanas antes y después de un día festivo y el mismo periodo del año anterior y posterior a un evento deportivo.

Los investigadores encontraron que las vacaciones de Navidad y de verano se vincularon con un mayor riesgo de ataque cardiaco (15 y 12 por ciento, respectivamente) en comparación con el periodo de control. Temprano por la mañana (8 de la mañana) y los lunes también se asociaron con un mayor riesgo.

Pero, con diferencia, el día con mayor riesgo fue la víspera de Navidad, con un 37 por ciento más de riesgo de ataque cardiaco, alcanzando un máximo alrededor de las 22 horas. Para Suecia, la víspera de Navidad es el principal día de celebración y, por lo tanto, el momento en que las emociones intensas probablemente alcanzarán su punto máximo, sugieren los investigadores.

El riesgo fue mayor en los mayores de 75 años, y aquellos con diabetes y enfermedades cardiacas existentes, destacando la necesidad de que la sociedad cree conciencia sobre este grupo vulnerable durante el periodo navideño, señalan los autores del trabajo.

Sin embargo, la víspera de Año Nuevo, que generalmente se considera el día principal de las celebraciones de Año Nuevo, no tuvo ningún riesgo asociado. Los autores descubrieron que el mayor riesgo era, en cambio, el día de Año Nuevo, que según ellos «se explica posiblemente por negligencia y enmascaramiento de los síntomas debidos al alcohol». A diferencia de los estudios anteriores, no se observó un aumento del riesgo durante los eventos deportivos o durante el periodo de Pascua.

Los autores creen que este es el estudio más grande realizado utilizando datos de ataque cardiaco de un registro conocido, pero enfatizan que es un análisis observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones firmes sobre la causa y el efecto y no hay que descartar la posibilidad de que parte del riesgo puede deberse a otros factores no medidos.

No obstante, los autores comentan que las experiencias de enfado, ansiedad, tristeza, dolor y estrés aumentaron el riesgo de ataque cardiaco, así como cambios en la actividad física y el estilo de vida. Las personas tienen más probabilidades de experimentar estas emociones intensas durante los periodos de vacaciones nacionales, y las personas mayores y aquellas con antecedentes de diabetes y enfermedad coronaria son más vulnerables a estos factores desencadenantes a corto plazo.