NUTRICIÓN El ayuno intermitente planificado puede ayudar a curar la diabetes tipo 2 La diabetes es una enfermedad que padecen cerca de 400 millones de personas en todo el mundo y cuyo riesgo de aparición se encuentra condicionado por diversos factores, muy especialmente por la obesidad

S. G.

@abc_salud MADRID Actualizado: 10/10/2018 10:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un fármaco para la obesidad es eficaz también en diabetes

El ayuno intermitente planificado puede ayudar a revertir la diabetes tipo 2, sugieren un pequeño estudio publicado en la revista «BMJ Case Reports» después de que tres pacientes bajo su cuidado, quienes siguieron un ayuno planificado, pudieron eliminar por completo la necesidad del tratamiento con insulina.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad causada por la incapacidad del organismo de producir cantidades suficientes de insulina o de utilizar esta hormona de una forma ‘adecuada’, lo que provoca que la sangre porte un exceso de glucosa que, a la larga, acaba dañando múltiples órganos de todo el cuerpo. Una enfermedad que padecen cerca de 400 millones de personas en todo el mundo y cuyo riesgo de aparición se encuentra condicionado por diversos factores, muy especialmente por la obesidad.

Los cambios en el estilo de vida son clave para controlar la enfermedad, pero por sí solos no siempre pueden controlar los niveles de glucosa en la sangre, y si bien la cirugía bariátrica -una banda gástrica- es efectiva, no está exenta de riesgos. Los fármacos pueden controlar los síntomas y ayudar a evitar las complicaciones, pero no logran detener la enfermedad en su camino.

En este pequeño estudio, tres varones, de entre 40 y 67 años de edad, probaron un ayuno intermitente planificado para ver si eso podría aliviar sus síntomas. Los tres estaban tomando varios medicamentos para controlar su enfermedad, así como unidades diarias de insulina. Además de la diabetes tipo 2, todos tenían hipertensión arterial y colesterol alto.

Dos de ellos ayunaron en días alternos durante 24 horas completas, mientras que el tercero ayunó durante tres días a la semana. En los días de ayuno se les permitía tomar bebidas muy bajas en calorías, como té / café, agua o caldos, y comer una comida muy baja en calorías por la noche.

Antes de embarcarse en su régimen de ayuno, todos asistieron a un seminario de capacitación nutricional de 6 horas de duración, que incluyó información sobre cómo se desarrolla la diabetes y su impacto en el cuerpo; resistencia a la insulina; alimentación saludable, y cómo manejar la diabetes a través de la dieta, incluido el ayuno terapéutico.

Durante 10 meses los tres mantuvieron este patrón dietético. Trascurrido este periodo, se volvió a medir la glucosa en sangre en ayunas, la glucosa en sangre promedio (HbA1c), el peso y la circunferencia de la cintura.

Los tres hombres pudieron dejar de inyectarse insulina a los pocos meses de comenzar su programa de ayuno. Dos pudieron dejar de tomar todos sus medicamentos para la diabetes, mientras que el tercero suspendió tres de los cuatro medicamentos. Todos ellos perdieron peso (en un 10-18%), además de reducir sus lecturas de ayuno y de glucosa en sangre, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de futuras complicaciones.

Los autores advierten que se trata de un estudio observacional y que se refiere a solo tres casos, todos en hombres. Por ello, no es posible sacar conclusiones firmes sobre el éxito más amplio o no de este enfoque para tratar la diabetes tipo 2.

«El uso de un régimen de ayuno terapéutico para el tratamiento de [diabetes tipo 2] es prácticamente desconocido", escriben los autores. "La presente serie de casos mostró que los regímenes de ayuno de 24 horas pueden revertir o eliminar significativamente la necesidad de medicamentos para la diabetes», concluyeron los investigadores del Hospital Scarborough (Canadá).