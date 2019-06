El Rocío 2019 La mejor corona para María, las buenas obras de sus hijos El obispo de Huelva, José Vilaplana, lanza un mensaje de alegría, de esperanza y de fe en su homilía de la Misa de Pentecostés

El clima de silencio y oración ha sido la tónica general de la Misa de Pentecostés que se ha celebrado esta mañana en El Real de la aldea de El Rocío, el culto más importante, multitudinario y solemne de cuantos se celebran a lo largo de la Romería del Rocío.

Juan Ignacio Reales, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, que apura unas últimas e intensas jornadas en el cargo, se ha dirigido en primer lugar a los presentes para anunciar la celebración del nacimiento de la Iglesia y de María como Madre de la Iglesia y pedía que se mantuviera el ambiente de recogimiento para poder disfrutar de la eucaristía en toda su plenitud y significado.

Momentos antes, el Simpecado de la Matriz subía al altar con los sones del Himno del Centenario de la Coronación compuesto por Rafael González Serna. No ha sido la única referencia al compositor tristemente fallecido hace pocas semanas: el coro que él fundó, el de la Hermandad del Rocío de Sevilla, ha sido el encargado de poner música a la misa de forma magistral.

La Pontifical ha estado oficiada por el obispo de Huelva, José Vilaplana, acompañado por José Mazuelos, obispo de Asidonia-Jerez y Francisco Javier Lozano, arzobispo y nuncio apostólico antes en Rumanía y Francisco Jesús Martín Sirgo, párroco de Almonte.

La eucaristía ha sido cantada por el Coro de la Hermandad de Sevilla - Miguel A. Jiménez

Tras las lecturas de los hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Pablo, ha llegado el momento de la homilía de José Vilaplana, quien ha enviado un saludo especial a los mayores y enfermos que han seguido la eucaristía a través de la televisión.

Su mensaje ha sido de alegría, de fe y de esperanza, pero también de compromiso y de superación en la fe a Jesucristo y a su Madre, la Virgen María, «modelo de santidad para todos nosotros». Vilaplana ha llamado así a huir de la mediocridad. «El papa Francisco nos ha recordado recientemente que estamos llamados a la santidad. Que no nos asuste esa palabra», ha animado, porque «el cristiano no puede ser mediocre, ha de ser santo» y para ello, no hace falta, según recordó recientemente el pontífice, ser una persona dedicada a las tareas religiosas. «Pensamos que la santidad está reservada sólo para los que toman distancia de las distracciones ordinarias para dedicar su tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos», ha insistido el obispo de Huelva, como también ha hecho hincapié en la importancia de que las palabras del papa «resuenen en nuestro corazón» en este Año Jubilar.

Para alcanzar esa santidad Vilaplana ha invitado a poner «nuestra mirada en María». «Ella es para todos nosotros modelo de Santidad. Se dejó transformar por Dios que la llenó de su gracia. Hizo maravillas en su pequeñez, y nosotros la contemplamos coronada de gloria en el cielo y coronada por el cariño de sus hijos aquí en la Tierra».

Pública protestación de fe en la Pontifical de la Romería del Rocío - Miguel A. Jiménez

«Nuestra madre, pobre, humilde, misericordiosa, limpia de corazón, Reina de la Paz, Virgen sufriente y perseguida junto a su hijo, nos transparenta lo que es ser fiel a Dios», ha descrito el prelado, al tiempo que ha isntado a que «animados por el ejemplo, avancemos en el camino de la Santidad y así seremos para la virgen la mejor corona». «La mejor corona sois vosotros si resplandecéis como oro con vuestras buenas obras», ha apostillado Vilaplana, en esta celebración del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío que tenía lugar ayer 8 de junio.

Tras la homilía, el hermano mayor de la Matriz y los presidentes de las 124 filiales con las que cuenta la devoción rociera han hecho pública protestación de fe en un altar impresionantemente vestido por los simpecados de todas ellas.