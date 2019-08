Descuentos ABC Vuelve a la rutina de entrenamiento con Myprotein Las vacaciones se han acabado y es hora de volver a la rutina y no solo a la del día a día, sino también a la del gimnasio

Descuentos ABC Actualizado: 26/08/2019 14:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las vacaciones se han acabado y es hora de volver a la rutina y no solo a la del día a día, sino también a la del gimnasio.

Recuperar lo que hemos perdido durante las vacaciones no es fácil, pero no hace falta ser un experto en nutrición para saber lo que tu cuerpo necesita para lograr la forma física que tenías antes del verano. Siempre es importante saber bien e informarnos sobre los suplementos que necesitamos para cumplir con nuestros objetivos y Myprotein tiene lo que necesitas. Y más si puedes contar con el código descuento Myprotein para productos de calidad.

Para volver a la rutina ya sabemos que no hay fórmulas mágicas, en realidad, según los expertos hay dos claves fundamentales para volver a los entrenamientos y no tirar la toalla a la primera de cambio: la voluntad y la perseverancia. Por supuesto la ayuda de los suplementos y la nutrición adecuada nos ayudarán a optimizar nuestro rendimiento y tener mayor efectividad en nuestras sesiones deportivas.

Buena alimentación y definición de musculatura

Para lograr nuestros objetivos de entrenamiento, ya sean perder peso o ganar musculatura, la alimentación es fundamental. Pero muchas veces, si sumamos elementos que nos ayuden en el impulso de la rutina y sacien nuestro apetito los resultados nos acercarán de forma eficiente a nuestra meta. Es el caso de la proteína whey o la creatina encargadas de potenciar la musculatura y la recuperación del músculo tras entrenamientos de alta intensidad. MyProtein cuenta con una amplia gama de productos de proteína vegana llena de nutrientes excepcionales que pueden tomarse tanto en batidos como en recetas tan comunes como un bizcocho. Solo tienes que elegir el sabor de las muchas opciones que tienen y tomarlo con leche o buscar la receta que más te guste. Los batidos de proteínas además son un complemento ideal tanto antes del entrenamiento como después. Y no olvides su facilidad de consumo y su capacidad saciante.

Tiempo invertido

Siempre vamos de un sitio a otro corriendo sin tiempo para nada. Es muchas veces en estas situaciones, donde se cometen los errores más comunes a la hora de volver a los entrenamientos. No contamos con los aportes necesarios para combatir aspectos como la saciedad. Para ello MyProtein cuenta con barritas de proteínas que te ayudarán a incorporar las proteínas adicionales a la dieta de una forma sabrosa y cómoda. No tendrás que tomarte un sándwich o una simple manzana. Además, son ideales para satisfacer antojos gracias a su bajo contenido en azúcares y con una amplia variedad de sabores como el chocolate, la avena o los arándanos.

Ya no tienes excusa para volver a la rutina de entrenamiento. Recuerda que no tienes por qué acudir a un gimnasio para entrenar, los parques al aire libre o la propia ciudad invitan a realizar actividades. Además, si sumas un extra nutritivo de Myprotein a tu actividad deportiva diaria, te será más fácil recuperar tu rutina más fácilmente. La salud y el bienestar siempre son lo primero, y con los suplementos de MyProtein no habrá quien te detenga.