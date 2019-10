Descuentos ABC Lo que no puede faltar en tu armario este otoño Parece que el otoño se resiste a llegar, pero si aún no has preparado tu armario para el cambio de estación, este artículo te interesa

Parece que el otoño se resiste a llegar, pero si aún no has preparado tu armario para el cambio de estación, este artículo te interesa. Te contamos las últimas tendencias de moda para este otoño 2019. Sí, sabemos que este año el veroño se está resistiendo a desaparecer, pero si quieres saber qué comprar (y no equivocarte) antes de que empiece el frío, es importante que sepas qué tendencias van a triunfar esta temporada. Nos hemos centrado en las cinco que pisarán con más fuerza, pero además te contaremos unas cuantas más, que, aunque ya están en la bajada de la ola, nunca está de más saber por si nos animamos con ellas. Los volantes Se trata de un detalle que puede llenar todas las prendas que quieras. Desde blusas, vestidos, abrigos… hasta en algunos accesorios. Hay que tener cuidado con esta tendencia, ya que, si no sabemos bien cómo combinarla, podríamos crear volúmenes innecesarios al cuerpo. Añade un par de prendas con volantes en tu armario y sigue una tendencia que ya vimos entrando fuerte este verano en bikinis y faldas. Telas metalizadas y lentejuelas Aunque parezca una moda pasajera de Nochevieja, los brillos, las lentejuelas y los materiales metalizados llegan para conquistarnos a todos. Quieren tomar el protagonismo de nuestro armario y acompañar a las prendas más básicas elevando cada uno de nuestros looks sin necesidad de que sean outfits muy elaborados. En Showroomprive podrás encontrar tops o vestidos de fiesta, para combinar con vaqueros o vestidos de lentejuelas y unas nuevas converse blancas. Y por supuesto, no te olvides del maquillaje estilo "Euphoria" lleno de purpurina ideal para una noche de fiesta con tus amigas. Apuesta por una falda llena de brillo y una camisa blanca para una cita importante en el trabajo. Las mangas abullonadas No confundamos este tipo de mangas con los volantes. No hemos parado de ver esta tendencia en influencers de la talla de Dulceida o Sincerely Jules. Las mangas globo y abullonadas serán las grandes protagonistas del street style y conseguirán ser el centro de atención en cualquier look sencillo, pero con clase. Opta por una sudadera con volumen y unos pantalones cargo para sumarte a una tendencia que triunfa en las redes sociales. La falda pantalón ¿Puede existir una prenda más versátil y cómoda que esta? ¡Gracias mundo fashion! Las faldas pantalón hasta los tobillos son una tendencia al alza. Además de los pantalones anchos que hacen el efecto de falda midi (que también son súper cómodos), este tipo de prendas triunfarán este otoño. Sus aberturas que dejan a la vista el pantalón van a convertirse en una prenda imprescindible para tu armario. No te pierdas todas las opciones en Showroomprive. Elige colores lisos y neutros como el camel o el negro de esta forma podrás combinarlo de muchas más formas y podrás sacarle todo el partido posible. Las perlas en bolsos y accesorios Este verano los bolsos red se han convertido en una de las grandes tendencias de la temporada, sin embargo, los bolsos que de verdad van a arrasar este otoño serán los bolsos de perlas. Son los más originales y bonitos del año, no vamos a negarlo, pero no solo porque las perlas son sinónimo de elegancia y brillo, sino que además su luz es perfecta para combinar con cualquier prenda. Si quieres completar tu armario con esta tendencia, no te olvides de las diademas y los pendientes con perlas que también tomarán mucho protagonismo este otoño. Si quieres completar tu armario con lo más IN, echa un vistazo al código descuento Showroomprive donde podrás encontrar, no solo todas estas tendencias, sino que además podrás sumar otras como los monos largos de trabajo, el color neón o el estampado animal que aún pueden tener hueco para que consigas el armario más top de la temporada.