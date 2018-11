Este BlackFriday aumenta las pulgadas en tu salón El Viernes Negro comenzó siendo una tradición puntual entre los sectores más tecnológicos, pero se ha extendido a todas las áreas

El Black Friday comenzó siendo una tradición puntual entre los sectores más tecnológicos, pero se ha extendido a todas las áreas. Este año, tienes ofertas de Black Friday para renovar la televisión. Se acabó ver los partidos en el bar, porque desde el sofá parecerá que estás en el campo de fútbol. ¿Te gusta ver series? Con las televisiones más modernas, puedes disfrutar de un sonido más inmersivo y de una resolución de imagen espectacular. Con estos Cupones Carrefour, aprovecha para renovar tu salón con una nueva televisión al mejor precio.

Claves para elegir el televisor perfecto:

– Resolución, pulgadas y aspectos técnicos clave

Entre los aspectos clave para elegir tu televisión, destacan las pulgadas, el procesador, la resolución y otros detalles. Las pulgadas sirven para medir el tamaño que ocupará en la sala de estar, rondando entre las 25 y las 75 aproximadamente. Cuanto mejor sea el procesador, más rápido irán las funciones de ordenador, pero no afecta en absoluto a la antena y el visionado de TV normal.

La resolución sirve para saber la calidad de la imagen, por ejemplo, si es un televisor 4K UHD quiere decir que es 4 veces más calidad de imagen que el Full HD. Se mide en píxeles y nos sitúa sobre el tamaño de las imágenes que presenta. Para entenderlo fácilmente, piensa en un puzzle de la Torre Eiffel. No es lo mismo que tenga 100 piezas que 400 piezas. Cuantas más piezas, más precisión, siempre relativas al tamaño de la pantalla en pulgadas.

– Ten en cuenta la distancia del sofá

Puede que si vas a comprar a Carrefour en el Black Friday y ves una tele inmensa te enamores, pero tienes que imaginarla en tu salón. Por ejemplo, si es largo pero estrecho, con el sofá colocado en la cara larga, tendrás poca distancia del televisor. Encuentra el equilibrio entre los dos aspectos para que puedas ver bien la televisión, ni demasiado pequeña ni excesivamente grande.

– Evalúa por dónde entra la luz en la sala

Un aspecto a tener en cuenta para disfrutar de la televisión en casa es cómo entra la luz en la estancia. Si viene el sol directo desde la ventana, la pantalla se verá peor y la calidad de imagen no servirá de nada. No tiene sentido que hagas un esfuerzo aprovechando el Black Friday para tener la mejor televisión, si después no la colocas en una zona oscura sin sol directo de tu sala de estar.

– Piensa para qué vas a usar la televisión

Hay personas que apenas ven la televisión los fines de semana, y otros son más seriéfilos y dedican dos o tres horas antes de dormir. También hay quien usa la televisión como compañía. En ese último caso, tal vez te resulte más interesante comprar varias televisiones para distintas estancias, pero de menores pulgadas y resolución. En cambio, los amantes del cine y las series aprecian mucho una televisión de alta resolución, para ver todos los detalles con la sensación de estar dentro de la pantalla.

¿Ya tienes claro el televisor que estás buscando? En la web de Carrefour tienes unos días únicos para hacerte con el regalo familiar perfecto. ¡Feliz Black Friday!