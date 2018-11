Descuentos ABC Te descubrimos las mejores proteínas para sacarle el máximo partido a tus entrenamientos No hay mejor sensación que acabar de hacer ejercicio, darte una ducha y sentarte en el sofá

No hay mejor sensación que acabar de hacer ejercicio, darte una ducha y sentarte en el sofá. La satisfacción de haber trabajado duro, la sensación de bienestar y salud… es indescriptible. Ahora bien, cuanto más deporte hacemos, más queremos mejorar y llegar al siguiente nivel. Estar más en forma, muscular un poco más, superar un nuevo reto, tener energía para aguantar más tiempo… Por eso no debemos descuidar el papel esencial de una buena alimentación, rica en proteínas, sobre todo, porque son como la gasolina de nuestros músculos. My Protein Whey y otros suplementos nutricionales te darán el extra que necesitas. Aprovecha este código descuento Myprotein y mejorará tu rendimiento deportivo.

Mejores proteínas para tu rendimiento

Myprotein cuenta con una amplia gama de fórmulas de proteínas en polvo, para que no tengas que preocuparte siempre de comprar filetes, soja, claras de huevo y demás productos con alto valor proteico.

Impact Whey Protein

Esta proteína de calidad es clave para desarrollar los músculos principales, además ayuda a crear y reparar el músculo nuevo. Podrás sacar el máximo rendimiento deportivo sin dejar de disfrutar del placer de un buen batido sabor a chocolate, fresa, vainilla... hasta 40 sabores a elegir.

THE Pre-Workout

El también llamado Mypre™ 2.0 por su antiguo nombre es un producto perfecto para tomar justo antes del entrenamiento. Si quieres inyectar a tu cuerpo de energía, de forma saludable y equilibrada, esta mezcla de cafeína y creatina te ayudará a dar el máximo en cada sesión de entrenamiento.

Proteína de Soja Aislada

Otro de los productos estrella de Myprotein para que consigas dar el máximo es la composición Soy Protein Isolate. Es una opción perfecta para veganos, basado en soja desgrasada, con cero azúcares y sabores tan ricos como vainilla, chocolate o fresas con nata. Una buena solución de energía compatible con hacer dieta y mantener el peso.

Proteína de Colágeno

Si quieres un batido bien lleno de proteínas, hasta el 90%, esta opción te puede interesar. Ten en cuenta que el colágeno es una proteína fundamental para el organismo, especialmente para los tejidos conectivos, músculos y huesos. No siempre es fácil asegurarse de contar con la ingesta diaria recomendada de colágeno en los productos que consumimos del supermercado. Por eso, es importante complementar la dieta con este suplemento.

THE Amino Energy

Es posible que escuchases hablar de Myamino Energy, el que ahora se denomina THE Amino Energy. Este suplemento alimenticio de Myprotein se basa justamente en 13 aminoácidos distintos, además de contener vitamina C y cafeína natural. Disfruta de sus sabores afrutados mientras contribuyes a reforzar tu sistema inmunitario y a mejorar tu energía durante el entrenamiento deportivo.

Esta Navidad, cuidarte y sentirte bien será más fácil que nunca

Las fiestas navideñas nos ocupan tiempo en familia y llenan nuestro cuerpo de azúcares y grasas. No vale la pena sacrificarse y dejar de disfrutarlas, pero sí ser conscientes e intentar mantener nuestro rumbo, dentro de cierta flexibilidad. Si le añades un extra nutritivo de Myprotein a tu actividad deportiva diaria, te será más fácil cuidar la línea esta Navidad. La salud y el bienestar son lo primero, y este Black Friday puedes apostar por ellos más que nunca.