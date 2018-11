Descubre las mejores promociones de Nike con el Black Friday Este 23 de noviembre se desarrolla el llamado Viernes Negros repleto de ofertas

Ya tenemos encima las fiestas navideñas, y con ellas, las cenas, las comidas de empresa y, cómo no, los regalos de navidad y del amigo invisible. No dudes en adelantarte a todos estos compromisos, y aprovechar las mejores ofertas que trae el Black Friday para hacer todas tus compras, ya que te permitirá hacer un ahorro considerable. Nike es una de las marcas top que no ha querido perderse la semana del Black Friday, y nos propone interesantes promociones en sus deportivas y en otros de sus mejores productos, con descuentos de hasta el 40% utilizando el Código promocional Nike.

Aprovecha las ofertas más exclusivas de Nike que te trae el Black Friday

En la tienda online de Nike vas a encontrar los modelos de zapatillas más icónicos de la marca, así como los diseños más actuales, todos ellos confeccionados con la excepcional calidad a la que Nike nos tiene acostumbrados. Las ofertas del Black Friday, disponibles en la web el 22 y el 23 de noviembre son la oportunidad perfecta para comprar esas zapatillas Nike de las que llevas semanas enamorado o para hacer el regalo de navidad ideal para cualquier persona, ya que podemos encontrar una amplia selección de modelos para hombres, mujeres y niños, para todos los gustos y necesidades.

Uno de los modelos de deportivas más buscados de Nike, que podemos ver en promoción en el Black Friday son las Air Jordan Retro para mujer, para hombre y para niños, disponibles en diferentes modelos, que tienen en común su tracción duradera, su comodidad y su diseño clásico, que nos recuerda a los diseños más icónicos de la marca.

Otro modelo de zapatillas para hombre que está teniendo mucho éxito esta temporada son las Nike SB Stefan Jonoski Max. Este modelo combina la comodidad de unas deportivas de calidad con la elegancia y la distinción de un zapato de vestir. Han sido diseñados siguiendo las indicaciones de una leyenda del skateboard, y como tal, ofrecen una alta protección contra impactos y una pisada natural. Está disponible en tres colores básicos, en negro, en gris y en color avellana, y se convertirán en un esencial en tu armario este invierno.

En cuanto al calzado para mujer, destacan las Nike Jordan AJ1 Jester XX, unos originales botines en color azul geoda, con los que marcarás tendencia esta nueva temporada y que querrás lucir con todos tus looks. Tienen un diseño muy personal y divertido, con detalles rompedores, como su suela con filo de sierra y sus líneas gráficas.

Esta semana del Black Friday también puedes aprovechar para renovar el calzado de los más peques de la casa y regalarles su modelo de deportiva Nike favorito. Hay un catálogo muy variado para elegir, en el que podemos ver desde los modelos más tradicionales, que imitan a las deportivas más icónicas de la marca, hasta otros diseños atrevidos y que siguen las tendencias más actuales.

Las zapatillas Jordan Flyknit Elevation para niño y niña tienen un diseño muy llamativo y diferente, y a la vez buscan la mayor comodidad, gracias a su ajuste ceñido y a su ligereza, que se asemeja a un calcetín. Se trata de un modelo ideal para la temporada de otoño invierno, diseñada con la tecnología más novedosa, y que podemos encontrar en color negro o en rosa.

Con las estupendas promociones que nos ofrece Nike en la semana del Black Friday tienes la oportunidad de adquirir tus modelos favoritos de zapatillas Nike a precios únicos y quedar como un rey en tus regalos de esta navidad.