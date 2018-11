Descuentos ABC Descubre la magia con el calendario de adviento de Lookfantastic Lookfantastices una de esas tiendas online de maquillaje que nunca decepciona y con la que sabes que siempre acertarás

Lookfantastic es una de esas tiendas online de maquillaje que nunca decepciona y con la que sabes que siempre acertarás. La calidad de todos sus productos, la estupenda selección de marcas con las que trabaja, son de sobra conocidos, y es por ello que cada vez que lanza una nueva colección o un producto de belleza, acaba siendo todo un éxito y ninguna verdadera apasionada del mundo beauty puede esperar para tenerlo. Este año, con la llegada de la época navideña ha querido sorprendernos con un precioso Calendario de Adviento de belleza, que es pura magia, y que podrás conseguir con el Código descuento Lookfantastic.

Desde hace algunos años se han puesto muy de moda los calendarios de adviento, en especial en el mundo de la belleza, y podemos ver la gran evolución que han tenido, desde los típicos calendarios de chocolatinas que comprábamos en el supermecado. Hoy en día podemos encontrar auténticas maravillas, como esta fantástica caja navideña que nos presenta Lookfantastic, perfecta para hacer un regalo único o para concederse un capricho esta navidad.

Los productos del calendario de adviento de Lookfantastic, que te traerán la ilusión estas navidades

La caja navideña que nos presenta Lookfantastic este año te sorprenderá tanto por su variedad como por los productos de calidad que contiene. Está compuesta nada menos que por 25 productos diferentes de maquillaje y cosméticos para el cuidado de la piel, que se convertirán en un imprescindible en tu rutina diaria.

Es una oportunidad única para conocer nuevas marcas o productos diferentes, y salir así de tu zona de confort sin la necesidad de tener que gastar más de la cuenta en nuevos cosméticos que no sabes si valdrán la pena hasta que no los has probado.

Un calendario de adviento de belleza no puede estar completo sin un buen iluminador, con el que brillar esta navidad. Lookfantastic ha acertado de lleno con el iluminador de Illamasqua Beyond Powder- Deity. Se trata de un producto luminoso, intenso y con un precioso tono dorado, que te enamorará y que no querrás dejar de ponerte en todos tus looks navideños.

Otro de los productos de maquillaje que destacan es el labial de la marca Lipstick Queen, que te llamará la atención por su intenso color verde, pero que al aplicarlo deja un precioso tono rosado en los labios y una textura muy hidratante.

Tampoco podía faltar una paleta de sombras para los ojos, y la elegida ha sido la paletaI Divine, A New Day de Sleek, con 12 sombras diferentes super pigmentadas, en las que predominan los tonos tierra y los colores básicos, tanto mates como con efecto brillo.

En cuanto a los productos cosméticos, podemos encontrar la crema limpiadora facial deOmorovicza, que elimina las impurezas del rostro, limpiándolo en profundidad, de forma tan delicada que no reseca la piel. Te sorprenderá la elasticidad y la frescura que proporciona al rostro desde la primera aplicación.

Otro de los regalos que ofrece la caja de navidad de Lookfantastic es la Mascarilla GravityMud de GlamGlow. Esta mascarilla está especialmente indicada para el invierno, por lo que te resultará ideal para cuidar tu piel esta navidad y ayudar a regenerarla y a devolverle su firmeza y elasticidad. En cuestión de días, tu piel se verá mucho más firme y bonita.

No te quedes sin tu Calendario de adviento de belleza de Lookfantastic esta Navidad, un regalo original y diferente, con el que podrás sorprender y disfrutar cada día de los mejores productos de cosmética y maquillaje a un precio insuperable.