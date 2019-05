Dos veteranos de guerra se gradúan de secundaria a los 95 y 85 años

Dos veteranos de guerra de estadounidenses han demostrado que nunca es tarde para alcanzar un sueño y han completado con éxito la educación secundaria que ambos abandonaron hace más de 70 años para ingresar en el ejército.

Joe Perricone, original del estado de Florida, sirvió en la Segunda Guerra Mundial en 1943, como militar del ejército de los Estados Unidos. Perricone se educó en Hillsborough High School en Tampa, Florida, e incluso recibió un diploma, pero fue reclutado antes de tener la oportunidad de desfilar por el escenario como graduado.

Más de siete décadas después, su nieto, el juez Thomas Palermo, habló con la escuela para que su abuelo pudiera hacer lo que nunca hizo con la clase del 2019. Asegura que para él y su familia significa mucho ver a su abuelo cumplir un sueño.

El veterano fue homenajeado por su servicio en la ceremonia oficial y tuvo el honor de ser el primero en cruzar la pasarela visiblemente emocionado y entre aplausos.

These two vets had to leave high school early to enter the military—one served in World War II, the other in Korea. Now they're both joining the graduating class of 2019. https://t.co/CILRDChz2Npic.twitter.com/LnGjy6sUVu