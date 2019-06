Un político pakistaní retransmite una rueda de prensa en Facebook con el filtro de gato activado

Yousuf Shaukat Zai, ministro de información del partido de centro Movimiento por la Justicia de Pakistán, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, ha sido objeto de las burlas de numerosos usuarios de las redes sociales por retransmitir en directo una rueda de prensa por Facebook Live con el filtro de gato activado.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves durante una conferencia con diferentes medios de comunicación. En medio de la comparecencia, a Yousuf le comenzaron a salir orejas, nariz y bigotes de gato. Un hecho que despertó las carcajadas en las redes.

«Propongo que todos los procedimientos parlamentarios en todo el mundo sean grabados con filtros de gatos. Por favor empiecen con el Parlamento británico», bromeó un usuario.

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe