Un pasajero graba el fallo del motor de un avión antes de aterrizar de emergencia

Todo el mundo ha sufrido alguna vez miedo (impresión, respeto, o como queramos llamarlo) a volar. A pesar de ser uno de los medios de transporte más seguros, es cierto que el más mínimo fallo puede provocar un accidente, causando una desgracia difícil de evitar.

Aunque este tipo de fallos son anecdóticos, ocurren. El último ha sido en un vuelo Delta Flight 1425 en Estados Unidos. Uno de los motores comenzó a fallar, lo que provocó que se realizara un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Raleigh-Durham.

Uno de los pasajeros, Logan Webb, notó que algo no iba bien en el aeroplano, por lo que miró por la ventanilla y comprobó que se estaba produciendo una avería en el motor. Webb no dudó en grabarlo y subirlo a la red social Twitter una vez estuvieron a salvo en tierra firme.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect#execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/TUFzREl0Lc