Un hombre de 71 años con demencia vuelve a casarse con su mujer tras olvidar su primer matrimonio

La historia de Bill, 71 años, y Anne Duncan, 69 años, ha emocionado a millones de personas a través de Facebook donde han dado a conocer su amor: un romance que tiene todos los ingredientes para tocar la fibra sensible de cualquiera.

Bill, diagnosticado con una demencia en 201o, pidió de nuevo matrimonio a su mujer Anne, convencido de que ella era su nueva novia. La pareja se ha casado de nuevo rodeados de familia y amigos en una ceremonia en el jardín de su casa en la ciudad de Aberdeen, Escocia.

Según publica el diario The Sunday Times, la pareja lleva 18 años de relación y 12 años casada, aunque Bill ya no recuerda nada de su romance ni de su primera boda con Anne. Sin embargo, este señor de 71 años, ha querido volver a casarse sin saberlo con la misma persona a la que juró amor eterno hace más de una década.

Anne Duncan ha explicado a los medios que cuando su marido le pidió matrimonio de nuevo no le dio demasiada importancia, pero días más tarde se lo empezó a tomar en serio al ver su insistencia en celebrar su boda y le repetía constantemente que quería casarse con ella.

«Acudimos a una boda de un familiar a principios de mes y claramente emocionó a Bill. Después de la boda no paraba de decirme que quería estar conmigo para siempre. Finalmente nos casamos, 12 años después de nuestra primera boda, el pasado 17 de agosto», ha explicado Anne.

Muchos de sus amigos y familiares ayudaron a la pareja a organizar la ceremonia. Algunos amigos decoraron el jardín, otros prepararon comida y una tarta nupcial y la hija de Anne convenció a su madre para que se comprara un vestido de novia tradicional. «La ceremonia fue muy emocionante. Me siento muy feliz de saber que, a pesar de tantos años luchando contra su demencia, todavía me quiere. Bill es un hombre extraordinario que ha llenado de alegría a mucha gente con su carrera en el mundo del entretenimiento. A mí me encanta saber que seguirá llenado de felicidad la mía también», ha declarado Anne en un comunicado a la prensa. Bill tenía un conocido show de magia en el canal de televisión escocés Grampian TV en los años 90.