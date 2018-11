El escandoloso timo de un taxista parisino a unos turistas tailandeses al pedir una cantidad desorbitada Un conductor de la capital francesa exigió 247 euros a unos visitantes por un viaje del aeropuerto Charles de Gaulle a la ciudad. La cifra por ese trayecto es de 50 euros aproximadamente

Cuando el avión en el que uno viaja aterriza en un país extranjero para pasar unos días de ocio, se siente una emoción muy positiva, pues significa el inicio de un periodo vacacional, donde lo habitual es buscar la desconexión con la vida ajetreada y tensa que implica la rutina laboral. Sin embago, en ocasiones el comienzo de un aventura fuera de nuestras fronteras puede resultar una odisea, como le ocurrió a unos turistas tailandeses al tomar tierra en París.

En el aeropuerto Charles de Gaulle tomaron lo que era, supuestamente, un taxi. Tras recorrer los aproximadamente 25 kilómetros que separan el aeródromo de las calles parisinas, el conductor del vehículo se dio la vuelta y, sujetando su móvil a modo de taxímetro, les mostró la cantidad de 247 euros. La pareja de turistas procedentes de Tailandia, desconcertados, se negaron a desembolsar esa cantidad, sabedores de que, por ese trayecto, lo normal es pagar una cantidad cinco veces menor, que oscila entre los 50 y 60 euros, en función del método escogido, pero alejada de ese número tan desorbitado.

Los visitantes, perplejos, exigen al «taxista» que les enseñe la licencia antes de que abonen la cantidad. El conductor se escuda en que «taxis en París son muy caros», tratando de continuar con su timo. No obstante, los turistas le piden que se dirija a una comisaría de Policía para evaluar si se trata de una engañifa, según informa «The Independent». El conductor no cede y continúa dando vueltas con el vehículo, con los seguros activados para que no puedan salir, según contó una de las víctimas, Charkrid Thanhachartyothin, al diario «Le Parisien». «Pagadme y luego vais a la Policía. ¿Cuál es el problema?», se le oye decir en el vídeo.

La situación cada vez se pone más tensa y el taxista más agresivo. Los turistas buscan la manera de llega a un acuerdo y le ofrecen una buena cantidad de dinero, 100 euros, conscientes de que debería ser menos ya que fueron alertados por unos amigos. Sin embargo, al conductor no le satisface y quiere los 247 euros que figuran en la pantalla de su móvil, que hace las veces de «taxímetro». Finalmente, y ante el peligro de que la cosa vaya a mayores, deciden abonar 200 euros para que les deje marchar y comenzar así sus vacaciones en la capital francesa. Eso sí, con una gran sensación de impotencia. Molestos, deciden publicar los vídeos que han ido grabando durante el trayecto para su seguridad. Y, de este modo, se han convertido en virales.