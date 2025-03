Críticas a una madre que se quejaba en Tik Tok de la maternidad: «La crianza de los hijos es lo peor» La mujer generaba una enorme polémica, no siendo capaz de admitir si se arrepentía o no de ser madre

La tiktoker @amyoverthinks ha generado un enorme revuelo en Tik Tok después de sus polémicas palabras hacia la maternidad. Una crítica al hecho de ser madre que ha generado muchas críticas y algún que otro mensaje a favor.

«Estoy apegada a mis hijos, no a la maternidad. Ser madre es lo peor» , criticaba en el vídeo, no sin antes aclarar que le encanta tener a sus hijos. Sin embargo, no parece gustarle tanto la idea de cuidarles, recalcando que su «crianza es lo peor» .

En el mencionado tik tok, Amy dejaba dudas sobre si fue acertada la decisión de tener hijos y si se arrepentía de ello: «Es complicada la respuesta», confesaba.

Un primer vídeo publicado en el mes de marzo fue eliminado de la plataforma por la polémica que generó . Sin embargo, su autora volvió a abrir el debate con un intento de «normalizar» esa manera de pensar de los padres, según cuenta ella con el respaldo de un terapeuta.

