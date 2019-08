¿Es un conejo o un cuervo? La nueva ilusión óptica que revoluciona internet

Las ilusiones ópticas suelen revolucionar internet, creando controversia entre los internaturas. Todos recordamos las zapatillas o el famoso vestido que unos veían de un color y otros de otro.

Pues bien, una nueva polémica ha inundado las redes. Dan Quintana, investigador de la Universidad de Oslo, subió un vídeo a Twitter en el que supuestamente salía acariciando a un conejo: «A los conejos les gusta que les acaricien la nariz».

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP