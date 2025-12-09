La Zona Franca prepara en Cádiz otro paquete de suelo industrial para la inversión privada

Más suelo industrial en la capital de la provincia. La Zona Franca de Cádiz sigue con los trámites para poner a la venta los terrenos de la antigua Pastoriza, a la entrada a la ciudad por el puente Carranza. El objetivo no es otro que ofrecer a la iniciativa privada este suelo como inversión. Pero antes, la Zona Franca ha llevado a cabo su urbanización, es decir, la colocación de los servicios básicos, a la espera de que el Ayuntamiento de Cádiz firme el visto bueno de su parcelación.

No es la única actuación que se encuentra en los despachos de los técnicos de la Zona Franca. Los trabajos siguen en la parcela que se ha destinado a Incubazul. De momento, ya se encuentra en funcionamiento la incubadora de empresas relacionadas con la economía azul y ahora se prepara el terreno para el hotel y la residencia de estudiantes. Como se recordará, la sede de Incubazul se ha construido con contenedores navales. Este suelo se encuentra anexo al de Pastoriza que, en breve, saldrá al mercado para la inversión privada.

En junio del pasado año, la Zona Franca dio un nuevo paso en el desarrollo del polígono exterior de Cádiz con la compra de una parcela de 1.431 m2 que pertenecía a la familia Pastoriza, por lo que el Consorcio ha pasado a ser el propietario único en la Unidad de Ejecución UE-ZF-10 A, –colindante con la UE-ZF-08 donde se ubica el proyecto de Zona Base Incubazul–.

Adecentamiento y limpieza

Esta adquisición, por un importe de 600.000 euros, ha permitido que la Zona Franca agilice los trámites urbanísticos para desarrollar la unidad, que tiene una superficie edificable de 6.648 m2 y una edificabilidad lucrativa según el Plan General de Ordenación Urbanística de 18.590 m2. El proyecto se encuentra ya en manos de los técnicos municipales para su aprobación.

Hay que recordar que la Zona Franca ya era propietario mayoritario de la unidad, en la que ya había comenzado a actuar con la demolición de las instalaciones en desuso que quedaban en pie de los antiguos Talleres Pastoriza.

Con el adecentamiento y limpieza de la parcela se ha despejado la imagen de entrada a la ciudad por la calle Algeciras, una de las principales zonas de acceso rodado por el polígono exterior. Esta actuación, unida a la compra de la parcela permitirán que el Consorcio pueda iniciar el desarrollo urbanístico del suelo, posibilitando la puesta en carga de nuevas parcelas dotacionales que activen la inversión privada y permitan atraer actividad económica y empleo, tal y como ha ocurrido con la unidad anexa donde se va a construir un hotel y una residencia de estudiantes.

El buen resultado del esquema de trabajo llevado a cabo por Zona Franca para la unidad de Zona Base será el que se ejecute ahora también, «reordenando y generando nuevos espacios productivos y dotando las futuras parcelas resultantes de todos los servicios de infraestructuras eléctricas, hidráulicas, saneamiento, alumbrado público y telecomunicaciones, entre otras», ha explicado Fran González, delegado de la Zona Franca .

Este nuevo paso sigue la estela de actuaciones como el citado proyecto de la incubadora de Economía Azul, Incubazul, o el proyecto de Navalips, con la creación de un nuevo barrio con más de 800 viviendas, 10.000 m2 de zonas verdes y 28.000 m2 de zonas comerciales.

Nuevos edificios Blue Core

Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz ha dado luz verde esta semana a la licitación de las obras de ejecución de los dos edificios que componen el proyecto ZF Blue Core vivero de empresas 4.0, cuyos proyectos constructivos fueron presentados en octubre por los arquitectos autores y por el delegado del Estado en el Consorcio, Fran González.

Los trabajos de construcción de ambos inmuebles comenzarán, según las previsiones, en el mes de marzo de 2026 y tendrán un plazo de ejecución de la obra de 14 meses en el caso del edificio que irá ubicado en el recinto fiscal y de 18 meses para el que se edificará en el polígono exterior de la Zona Franca.

El delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha explicado que «estamos dando agilidad al desarrollo del pryecto Blue Core y damos pasos en paralelo con lo constructivo y el programa de servicios para ofrecer a las empresas un todo que impulse su actividad». González ha destacado que ambas edificaciones refuerzan la apuesta de emprendimiento y Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz y ofrecerán espacios de calidad con servicios innovadores y ubicación privilegiada para aquellas empresas vinculadas al sector que estén interesadas en formar parte del ecosistema del Consorcio gaditano, que está consolidándose como polo en este campo en toda su zona de influencia.

El edificio que se construirá en el recinto fiscal estará situado en una parcela de 4.956,40 m2 junto al edificio Europa y el presupuesto de licitación es de 2.640.287,53 euros. El proyecto es obra de los jóvenes arquitectos de la firma Estudio Veintidós, Manuel Infantes y Javier Muñoz Godino, y será una construcción de dos plantas con paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo. Estará configurado con 13 naves de diferentes tamaños conectadas por una galería superior y con una de estas naves, la Nave Zero, en la que irá integrada la zona de acceso y recepción y en el que se encuentra también una zona de descanso y núcleo de comunicación que lo conecta con una galería superior.

La galería elevada, a la que se accede tanto a través de la Nave Zero como de cualquiera de las otras, es un espacio compartido por las empresas y en ella se pueden celebrar reuniones y eventos. Todos los espacios de trabajo y networking se configuran alrededor de un patio bioclimático que permite redistribuir flujos, optimizar desplazamientos y controlar de manera eficiente la humedad y la temperatura.

El segundo edificio irá ubicado en el polígono exterior de la Zona Franca, en la misma unidad de ejecución en la que se encuentra el edificio de contenedores marítimos reciclados de Zona Base Incubazul y junto a este. La obra tiene un presupuesto de licitación de 3.434.340,24 euros y es un proyecto elaborado por el arquitecto gaditano Jaime Torres, del estudio Uncuarto Arquitectura.

El inmueble tendrá una superficie útil de 4.015,87 m2 y estará compuesta por dos plantas para oficinas y naves, un ático para celebraciones y eventos y un sótano dedicado a aparcamiento. Todo el conjunto contará con una gran terraza de uso común y para el fomento de la convivencia y el networking.

El edificio estará dotado con todos los parámetros de sostenibilidad del ZF Blue Core, en el que la Economía Azul es protagonista y los espacios están preparados para un uso versátil e idóneo para el desarrollo de iniciativas de innovación e investigación. La planta ático se complementa con tres amplias pérgolas que generan zonas cubiertas al aire libre pensadas para el fomento del intercambio de sinergias y la convivencia entre las empresas.

El proyecto ZF Blue Core tiene una inversión total de 10,3 millones de euros, que incluye los proyectos urbanísticos y el programa de servicios, importe cofinanciado por Europa en el Programa Plurriregional de España FEDER 2021-2027.