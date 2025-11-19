Zona Franca asiste a la Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas en Uruguay

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, su directora comercial, Marta Domínguez, y el coordinador de Incubazul, José Manuel Fedriani, ha dado visibilidad en Punta del Este (Uruguay) a las fortalezas del Consorcio gaditano, su modelo de industria 4.0 y sus proyectos de economía azul --Incubazul y Blue Core-- en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas que se ha inaugurado este miércoles en la localidad uruguaya.

Durante tres jornadas, la conferencia va a reunir a más de 300 líderes, autoridades, empresarios y expertos de 23 países en torno a temas como la tecnología 4.0, la sostenibilidad y el empleo del futuro, ha indicado Zona Franca en una nota.

Además de conferencias y mesas redondas, el programa incluye una feria de networking, espacios de intercambio y la Asamblea de Afiliados de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), que marcará el cierre el evento.

Proyectos de economía azul

La Zona Franca está presente en el encuentro con un stand en la zona de expositores, en donde se muestra información sobre la industria 4.0 del recinto fiscal gaditano y la creciente incorporación de empresas innovadoras y el ecosistema creado en torno a sus proyectos de economía azul.

El stand de la Zona Franca y Blue Core, que integra también a la startup Marisma Biomed, ha sido visitado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, que se ha mostrado «muy interesado» y ha recibido las explicaciones de los responsables del Consorcio gaditano.

Una de las novedades con respecto a otros eventos similares es que en esta ocasión participa junto a la Zona Franca y en su mismo stand Marisma Biomed, que servirá como «referente y modelo» para mostrar el buen funcionamiento del programa de aceleración y el excelente desarrollo y consolidación de esta firma.

Zona Franca ha expuesto que Marisma Biomed se centra en la creación de productos de alimentación a partir de distintas fuentes naturales de la marisma mareal, como la salicornia. Para su actividad han transformado marismas en espacios de I+D y han descubierto especies con beneficios únicos, llegando incluso en algunos casos a prevenir enfermedades y mejorar el bienestar de las personas, sobre todo en torno a la salud cardiovascular.

La presencia de Marisma Biomed, con Joan y Sara Montaner presentes en Uruguay, adquiere «mayor valor» por el hecho de que el campo de la salud y el farmacéutico es un sector «de gran peso» en zonas francas uruguayas como Zonamérica, que ofrece infraestructuras y servicios para este sector, incluyendo laboratorios, centros de distribución y oficinas, y se ha convertido en una plataforma estratégica para empresas vinculadas a la salud, con más de un 60% de movimiento de productos farmacéuticos.

Durante la jornada de este jueves, Fran González ha intervenido en uno de los paneles de expertos, una mesa redonda que lleva por título 'Zonas Francas: Retos y Oportunidades en Tiempos Disruptivos', en la que han intervenido también Andrés Prada, director de Megalabs Globa, una gran compañía farmacéutica latinoamericana; Carlos Wong, director ejecutivo de la Coyol Free Zone de Costa Rica; y Luca Estebenet, representante de Epic Aerospace, empresa argentina que desarrolla equipos para el remolque de satélites.

Fran González ha expuesto cómo la Zona Franca de Cádiz ha sabido adaptarse a los cambios implantando un nuevo modelo industrial con la economía azul como eje y generando valor en torno al mar con nuevas industrias como energías marinas, biotecnología azul, acuicultura inteligente, turismo sostenible o gestión avanzada del ciclo del agua.

Las jornadas de este miércoles y jueves contemplan diversas ponencias que aúnan la tecnología y la innovación con el ecosistema, las infraestructuras y la actividad más tradicional de las zonas francas, como las alianzas entre entidades, inversiones y datos sobre la economía global de América Latina.

