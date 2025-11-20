Zoleta, el cabecilla detenido por el crimen de Chiclana, procesado también por el asalto del chalé de María del Monte

Cuando los agentes de la Guardia Civil perfectamente informados y avisados de la peligrosidad que podía tener la banda ante la que se enfrentaban acudían hasta Guillena para detener al principal investigado, nada más llegar pudieron tener claro que ante lo que se encontraban no era ninguna broma. Francisco N. D., alias 'Zoleta', tiraba un arma, una pistola municionada, cargada, delante de sus narices. Poco antes de que ellos entraran a por él. Quizá su intención fue deshacerse de una de las principales pruebas de cargo que se pueden presentar en su contra. El arma que acabó con la vida de Fernando, un joven de 33 años que este pasado mes de agosto era «ejecutado» con total frialdad delante de su esposa y sus dos hijos chicos en una casa del Pinar de los Franceses de Chiclana.

Allí, más concretamente, en la calle Perdiz, en un chalé apartado que podía estar siendo utilizado como vivienda y también de 'guardería', se había vuelto a sellar otro crimen relacionado supuestamente con el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz. Otra ejecución sin escrúpulos. Y de nuevo el equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia gaditana de la Guardia Civil se ponía tras la pista para dar con quien o quienes habían sido. En unos meses han resuelto gran parte del caso.

Y así comenzaron la investigación de la 'operación Aguileo' para unir todas las piezas y descifrar que tras este crimen se encontraba, según sus pesquisas, una organización «con roles y jerarquía perfectamente definidos». Al parecer, todos ellos se desplazaban desde la periferia de Sevilla una vez que tenían información del 'palo' que querían dar. Por tanto no se conoce si realmente se trataba un 'vuelco' como tal o si eran simplemente ladrones itinerantes al uso, expertos en asaltar casas con buenos botines: bien drogas, bien joyas, dinero, coches...

Y en ese lugar, en la rama dedicada a hacer el asalto, estaba 'Zoleta' quien, según fuentes consultadas por este periódico, también está procesado por el robo al chalé de la cantante María del Monte. Este investigado se encontraba en su casa de Guillena en libertad el pasado martes cuando a primera hora de la mañana era engrilletado por la Guardia Civil. Junto a él se ha detenido a otras cuatro personas en diversas ubicaciones: Los Pajaritos (Sevilla), Alcalá del Río y Carmona. Además de en el municipio gaditano de Puerto Serrano, donde se encontraba quien supuestamente funcionaba de chivato para captar información sobre dónde y cómo entrar. Algunos de ellos también podrían estar siendo investigados por el robo en la casa de Sevilla del futbolista Sergio Ramos.

Los agentes realizaban hasta una quincena de registros. Uno de los más reveladores se producía en la casa de Zoleta donde entre el colchón y el canapé de la cama los efectivos desplazados encontraban varias armas blancas de doble hoja y catanas, además de cartuchos, escopetas, balizas, dinero...

También en la operación han sido incautados walkies, localizadores de frecuencia digital, chaleco antibalas, herramientas de apertura de vehículos, herramientas de apertura de cerraduras, balizas de localización, decodificadores de centralita de vehículos, cámaras de video vigilancia, visores nocturnos o multitud de móviles, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas.

El asalto y la ejecución en Chiclana

Como ya adelantó este periódico fue el pasado 8 de agosto cuando al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Guardia Civil, irrumpieron en la parcela durante la noche, a las cinco de la madrugada. Para acceder, habrían disparado con una pistola del calibre 9 milímetros a la cerradura del portón principal.

Una vez dentro, se produjeron unos tiros cuyo resultado fue fatal: el hombre, que se encontraba en la vivienda, Fernando A., cayó abatido. Posteriormente, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de un vehículo que se encontraba dentro de la parcela, y que fue cargado con al menos dos bolsas de grandes dimensiones. Después, los agentes localizaron casquillos de bala de 9 mm y cartuchos del calibre 12 en dos puntos diferentes de la escena del crimen.

En el momento del ataque, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio junto a su pareja, Nerea, y sus dos hijos menores de edad. A pesar de la brutalidad del asalto, ninguno de los familiares resultó herido. El grupo armado accedió primero a la vivienda contigua y desde allí saltaron al chalé del joven para ejecutar su plan, lo que podría evidenciar que estaba preparado. Que sabían donde entraban.

Antes de abandonar la zona, los atacantes sustrajeron un vehículo que se encontraba en la primera de las viviendas, utilizado presumiblemente para facilitar la huida. En el domicilio de la víctima había varios coches de alta gama estacionados, aunque los autores no lograron llevárselos al no poder forzar las cerraduras.

Todos los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de Cádiz para la finalización de las diligencias, que serán entregadas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana.

La Guardia Civil ha señalado que la operación 'Aguileo' ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, Equipo de Personas, y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, con el trabajo coordinado de los letrados de la Administración de Justicia. La investigación continúa abierta y podrá haber más detenidos.