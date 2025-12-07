La Voz de Cádiz y BBVA celebran una nueva edición de los premios DigitAll para premiar la excelencia empresarial

Las empresas de Cádiz vuelven a ser protagonistas. Un año más, La Voz de Cádiz celebra una nueva edición de los premios DigitAll, que cuentan con la colaboración de BBVA y con el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

Objetivo del galardón, dotado de 2.000 euros para una campaña de publicidad en la Voz de Cádiz y sus redes sociales, es reconocer el esfuerzo que las empresas gaditanas están realizando al apostar por las nuevas tecnologías para el crecimiento de sus negocios. El plazo de presentación de candidaturas para los premios DigitAll es hasta el próximo 13 de febrero.

Como en anteriores ediciones del galardón, los premios están divididos en tres categorías diferentes. En la primera de ellas, Mejor Web, se valorarán aspectos como diseño, programación, navegabilidad y calidad de contenidos.

La segunda categoría, Mejor App, reconoce aspectos como diseño, utilidad, actualizaciones y número de descargas en proporción al tiempo disponible. Por su parte, en la tercera categoría, Mejores RRSS, se valoran aspectos como el impacto social de los mensajes a cada red, frecuencia y número de seguidores.

Los participantes de los premios DigitAll, según recogen las bases, deben ser personas físicas o jurídicas, de Cádiz y con una propuesta de carácter puramente empresarial. Todas las propuestas recibidas se estudiarán durante un periodo de un mes aproximadamente y se elegirán tres finalistas cuyo nombre se hará público en la web del concurso.

Para la selección de los finalistas, la organización de los premios DigitAll constituirá un jurado compuesto por profesionales de diversos ámbitos relacionados con el sector de Internet en el ámbito empresarial y tecnológico y cuya elección será inapelable.

En la pasada edición de los premios DigitAll de Cádiz, celebrado en 2022, resultó ganadora la compañía Mysom en la categoría de Mejor App. Por su parte, la empresa premiada con Mejores Redes Sociales fue Antojitos Eventos, mientras que Zahara 360 fue reconocida en la categoría de Mejor Web.

Los interesados en participar en los premios DigitAll lo pueden hacer a través de este enlace.