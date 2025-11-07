Las visitas turísticas a la Catedral de Cádiz generan casi 2,5 millones de euros en ingresos al Obispado

Ante la celebración del Día de la Iglesia Diocesana este próximo domingo 9 de noviembre la diócesis de Cádiz y Ceuta ha presentado su balance de cuentas. Un año más, las cifras vuelven a mostrar estabilidad económica y reflejan el compromiso de quienes, desde parroquias, comunidades y entidades sociales, sostienen la misión de la Iglesia.

En el conjunto de ingresos, las aportaciones de los fieles vuelven a representar una parte esencial, alcanzando en 2024 un total de 5.615.361,91 euros, lo que supone el 28,22% del presupuesto diocesano. Dentro de estas aportaciones destaca especialmente el notable aumento de la colecta del Día de la Iglesia Diocesana, que pasó de 18.648,76 euros en 2023 a 80.037,19 euros en 2024, un dato que refleja la creciente sensibilización y la mayor participación de las comunidades parroquiales en esta jornada.

La asignación tributaria procedente de la X de la declaración de la renta continúa siendo un pilar importante para el sostenimiento económico de la Diócesis. En 2024 asciende a 4.608.330,10 euros, un 12,38% más que el año anterior. Según los últimos datos disponibles, la marcaron el 34,29% de los contribuyentes en la provincia de Cádiz y el 31,70% en Ceuta y Melilla, permitiendo impulsar proyectos pastorales y sociales que la Iglesia desarrolla en parroquias, centros educativos y servicios caritativos.

Junto a estas aportaciones, la Diócesis cuenta también con los ingresos procedentes de su patrimonio y otras actividades, que este año suman 6.498.554,32 euros. En este ámbito destaca la actividad educativa de la Escuela Universitaria de Magisterio Virgen de Europa, en La Línea de la Concepción, con 1.875.485,02 euros, y el importante crecimiento de visitantes a la Catedral de Cádiz, que ha recibido en 2024 más de 390.000 personas, generando 2.405.370,31 euros en ingresos. Igualmente, la labor de Cáritas Diocesana, a través de iniciativas de economía social como INSERTA Cádiz S.L. y la tienda solidaria Moda R, ha aportado 272.060 euros.

Gastos de la diócesis

En cuanto a los gastos, la diócesis ha destinado 3.519.510,84 euros a acciones pastorales y asistenciales, lo que supone un incremento del 9,70% respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad, 2.319.172,62 euros se han orientado a la atención social, especialmente a través de Cáritas y de las parroquias, que siguen siendo espacios de ayuda, escucha y acompañamiento, especialmente para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Por su parte, 787.705,62 euros se han dedicado al desarrollo de actividades pastorales en el conjunto del territorio diocesano.

Otro bloque importante corresponde al sostenimiento de las personas que trabajan en la misión de la Iglesia: se han destinado 2.707.944,24 euros para el sostenimiento del clero y 5.470.952,14 euros para el personal seglar que desarrolla labores educativas, sociales, administrativas y pastorales. La Iglesia Diocesana es también, de este modo, generadora de empleo estable, especialmente en ámbitos de atención social y formación.

A ello se suma el esfuerzo dedicado al mantenimiento y conservación del patrimonio —templos, casas parroquiales y edificios pastorales—, necesario tanto para su cuidado como para garantizar que puedan seguir siendo lugares de encuentro y comunidad. Los gastos extraordinarios relacionados con reparaciones y necesidades urgentes ascendieron a 528.622,96 euros.

La diócesis ha querido subrayar que todo este trabajo es posible gracias a la colaboración de los fieles, que sostienen con su participación, sus donativos y el gesto de marcar la X en la declaración de la renta una presencia viva de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades. Por ello e incidiendo en la celebración este 9 de noviembre del Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema «Tú también puedes ser santo», el obispo Rafael Zornoza invita a que «Seamos una comunidad viva y activa. Colaboremos de modo material con lo que podamos en esta campaña que, con sus comunidades y parroquias, con sus instituciones y servicios, nos ayuda a vivir nuestra vocación y misión en el mundo».

