Vídeo: Así queda la fusión del puerto de Cádiz con el casco urbano

El proyecto completo de la integración del Muelle Ciudad abarca una superficie de 22.500 m², que comprende toda la zona anexa a este muelle y la zona de entronque con la terminal de catamaranes de la Junta de Andalucía en el inicio del Muelle Reina Victoria. Se trata de crear un espacio peatonal para disfrute de la ciudadanía, muy ajardinado y con vistas hacia los atraques de grandes cruceros. Se reserva una franja para la futura plataforma del tranvía que transcurrirá paralelamente al actual carril bici.

La zona próxima al muelle, de 25,0 m de ancho, debe quedar reservada al tránsito de pasajeros debido al código internacional para la protección de los buques e instalaciones portuarias (PBIP), también conocido como ISPS, sus siglas en inglés. La zona de atraque será visible dado que el cerramiento que separe la zona de atraque de la zona integrada será acristalado, y será accesible en aquellos momentos en que se realicen eventos abiertos al público en general y no existan cruceros atracados.

Dado que, hasta que no se produzca el traslado de la actual terminal de contenedores a su nueva ubicación se deberá seguir manteniendo el recinto fiscal del Puerto de Cádiz y, por consiguiente, el paso de vehículos pesados por la zona, la ejecución del proyecto se ha previsto en dos fases.