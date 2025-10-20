Un verano de récord en Cádiz

El verano de 2025 ha registrado cifras destacadas, de récord incluso, en la provincia de Cádiz en términos de turismo. Durante los meses de julio y agosto, un total de 752.821 turistas se alojaron en los distintos complejos hoteleros de la región, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta cifra, 371.412 visitantes llegaron en el mes de julio, mientras que 381.409 lo hicieron en agosto, manteniéndose este último como el mes con mayor afluencia de turistas.

Al comparar estos datos con los de años anteriores, se aprecia un incremento prácticamente del 7% respecto a 2024, cuando la provincia recibió 707.471 turistas durante los mismos meses. Sin embargo, en comparación con 2023, el número total de visitantes ha registrado un descenso, ya que hace dos años se contabilizaron 779.725 turistas en julio y agosto.

En cuanto al número de pernoctaciones, 2025 ha alcanzado el máximo histórico en la provincia de Cádiz, con un total de 2.681.154 noches durante los dos meses de mayor actividad turística. Del total, 1.285.232 pernoctaciones se registraron en julio y 1.395.922 en agosto. Este volumen supone un aumento del 4,1% con respecto a 2024, año en el que se contabilizaron 2.571.063 noches, y un incremento del 4,86% en comparación con 2023, cuando se registraron 2.551.389 pernoctaciones.

Durante el verano de 2025, Chiclana se posicionó como el municipio de la provincia de Cádiz que recibió el mayor número de turistas entre los meses de julio y agosto, con un total de 126.639 visitantes. En cuanto a las pernoctaciones, este municipio registró 707.895 noches de estancia en los complejos hoteleros locales.

En términos generales, los municipios situados en la costa gaditana concentraron la mayor afluencia de turistas durante el periodo estival. Por ejemplo, Conil recibió un total de 77.258 visitantes en sus establecimientos hoteleros, mientras que las pernoctaciones alcanzaron las 338.054.

De manera similar, El Puerto registró la llegada de 46.617 turistas, y el número de noches de alojamiento se situó en 153.242 durante los meses de verano. Estos datos reflejan la distribución de turistas y pernoctaciones entre los principales municipios costeros de la provincia durante la temporada estival. A su vez, Tarifa recibió a un total de 55.029 turistas en julio y agosto, mientras que el número de pernoctaciones se fijó en 174.900 en los dos meses. En Algeciras, también en el Campo de Gibraltar, la cifra de visitantes fue de 36.903, mientras que las pernoctaciones se situaron en 90.596

Por otro lado, en Jerez, a pesar de ser un municipio de interior, recibió a un total de 65.135 turistas entre julio y agosto, que hicieron un total de 170.552 noches en la ciudad.