La venta de El Puerto que ha conquistado al chef Ángel León: «Pescados de la bahía y guisos caseros muy ricos»

El Puerto de Santa María está considerado como uno de los mejores lugares de España para comer. En esta localidad gaditana es posible encontrar una infinidad de bares y restaurantes de todo tipo que son conocidos por servir platos elaborados con los extraordinarios productos de la zona, sobre todo, los pescados y los mariscos.

Es el motivo por el que El Puerto se ha convertido en un destino gastronómico de referencia recomendando, incluso, por chefs de prestigio como Ángel León. El afamado cocinero portuense es un enamorado confeso de los bares y restaurantes de su tierra y no duda en recomendarlos cada vez que tiene ocasión, como es el caso de una venta muy conocida que ha conquistado al chef gaditano.

La venta de El Puerto que recomienda Ángel León

De entre todos los restaurantes que hay en El Puerto, existe uno por el que Ángel León siente un cariño especial. Se trata de la Venta La Rufana, uno de los establecimientos más clásicos del municipio que el cocinero ha querido destacar en la guía Repsol, ensalzando sus pescados y sus extraordinarios guisos.

«Un clásico de El Puerto, muy bien gestionado por la familia Gática. Con pescados de la Bahía y guisos caseros muy ricos», afirma el chef sobre este popular restaurante que, además, posee un solete Repsol.

Conocido por su cocina casera

La Venta La Rufana se ha convertido en un establecimiento de referencia en El Puerto. Este restaurante es conocido por disponer de una amplia carta que incluye pescados frescos de la zona, un sinfín de carnes de todo tipo y un gran número de guisos caseros. Sus precios, además, son muy económicos.

Imagen de la terraza de la Venta La Rufana venta la rufana

Otra característica por la que también es conocida la Venta la Rufana es su increíble terraza. Dispone de un amplio espacio al aire libre donde es posible disfrutar de almuerzos y cenas en un ambiente muy agradable con un servicio extraordinario.

Datos del restaurante: Dirección: Ctra. de Fuentebravía Km 2,2 (El Puerto de Santa María)

Tlf para reservar: 956 85 66 16

Se trata de una opción muy recomendable para las personas que tengan previsto visitar El Puerto de Santa María y quieran disfrutar de una experiencia gastronómica única. Para ello, eso sí, es aconsejable reservar con antelación, pues el restaurante goza de gran popularidad y se suele llenar con frecuencia.