El velero de lujo más grande del mundo llega a Cádiz

El velero Club Med 2, considerado el más grande del mundo con sus cinco mástiles y 187 metros de eslora, regresa este otoño a las costas españolas con dos travesías de lujo que recorrerán el Mediterráneo y el Atlántico.

Las rutas coinciden con el 75 aniversario de Club Med, marca pionera del concepto Todo Incluido, que se fundó en 1950 en la isla de Mallorca.

El Club Med 2, buque insignia del sello Exclusive Collection, cuenta con 164 camarotes y capacidad para 328 pasajeros. Tras ser completamente reformado, ofrece una experiencia que combina lujo, bienestar y deportes acuáticos supervisados.

España y Marruecos en Velero

La primera travesía, denominada Ruta 1. De Cataluña a Andalucía, se llevará a cabo del 18 al 25 de octubre. El velero partirá de Barcelona y hará escala en Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Cartagena, Puerto Banús/Marbella, Gibraltar y finalizará en Málaga.

La segunda ruta, De Málaga a las Islas Canarias, tendrá lugar del 25 de octubre al 1 de noviembre. En esta travesía, el Club Med 2 zarpará de Málaga con destino final a Las Palmas, incluyendo paradas en Ceuta, Cádiz, Tánger (Marruecos), Safi (Marruecos), Agadir (Marruecos) y Arrecife (Lanzarote).

A bordo, los pasajeros podrán disfrutar de interiores reformados con el estilo de la Riviera francesa, dos restaurantes de alta cocina con ingredientes frescos y un spa by Sothys, además de programas de wellness y deportes como wakeboard y windsurf.

El velero, 5 metros de calado y 2.500 m2 de velas, cuenta con 164 camarotes de diferentes tamaños. Con una tripulación de 338 personas navega por el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno.

